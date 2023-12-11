https://ria.ru/20231211/metro_kornilovskaya-1915103786.html

Бочкарев: станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на две трети

Бочкарев: станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на две трети - РИА Новости, 11.12.2023

Бочкарев: станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на две трети

Общая строительная готовность станции "Корниловская" Троицкой линии метрополитена на сегодняшний день оценивается на 66%, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:53

2023-12-11T15:53

2023-12-11T15:53

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

московский метрополитен

строительство

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МОСКВА, 11 дек - РИА Недвижимость. Общая строительная готовность станции "Корниловская" Троицкой линии метрополитена на сегодняшний день оценивается на 66%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Готовность станции "Корниловская" оценивается достаточно высоко – она выполнена на две трети: завершены монолитные работы, на финальном этапе – обратная засыпка котлована - ведутся архитектурно-отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций, в частности, монтаж систем вентиляции платформенного участка", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как сообщил заммэра, на платформе завершена кирпичная кладка и штукатурка стен и перегородок подэскалаторного помещения, выполнен монтаж подсистем навесного потолка и путевых стен для дальнейшей установки на них металлических панелей. "Облик будущей станции будет ярким и запоминающимся за счет использования богатой палитры теплых желто-красных оттенков – проектом предусмотрено размещение на путевых стенах абстрактной композиции и отделка потолка разноформатными панелями со светильниками в углублениях", – добавил Бочкарев. Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.

https://ria.ru/20231211/elektrobusy-1915100240.html

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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы, московский метрополитен, строительство