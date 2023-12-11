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Бочкарев: станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на две трети - РИА Новости, 11.12.2023
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15:53 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/metro_kornilovskaya-1915103786.html
Бочкарев: станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на две трети
Бочкарев: станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на две трети - РИА Новости, 11.12.2023
Бочкарев: станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на две трети
Общая строительная готовность станции "Корниловская" Троицкой линии метрополитена на сегодняшний день оценивается на 66%, сообщил заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:53
2023-12-11T15:53
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
московский метрополитен
строительство
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МОСКВА, 11 дек - РИА Недвижимость. Общая строительная готовность станции "Корниловская" Троицкой линии метрополитена на сегодняшний день оценивается на 66%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "Готовность станции "Корниловская" оценивается достаточно высоко – она выполнена на две трети: завершены монолитные работы, на финальном этапе – обратная засыпка котлована - ведутся архитектурно-отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций, в частности, монтаж систем вентиляции платформенного участка", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Как сообщил заммэра, на платформе завершена кирпичная кладка и штукатурка стен и перегородок подэскалаторного помещения, выполнен монтаж подсистем навесного потолка и путевых стен для дальнейшей установки на них металлических панелей. "Облик будущей станции будет ярким и запоминающимся за счет использования богатой палитры теплых желто-красных оттенков – проектом предусмотрено размещение на путевых стенах абстрактной композиции и отделка потолка разноформатными панелями со светильниками в углублениях", – добавил Бочкарев. Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.
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андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы, московский метрополитен, строительство
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы, Московский метрополитен, Строительство

Бочкарев: станция "Корниловская" Троицкой линии метро готова на две трети

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Недвижимость. Общая строительная готовность станции "Корниловская" Троицкой линии метрополитена на сегодняшний день оценивается на 66%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Готовность станции "Корниловская" оценивается достаточно высоко – она выполнена на две трети: завершены монолитные работы, на финальном этапе – обратная засыпка котлована - ведутся архитектурно-отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций, в частности, монтаж систем вентиляции платформенного участка", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Как сообщил заммэра, на платформе завершена кирпичная кладка и штукатурка стен и перегородок подэскалаторного помещения, выполнен монтаж подсистем навесного потолка и путевых стен для дальнейшей установки на них металлических панелей.
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"Облик будущей станции будет ярким и запоминающимся за счет использования богатой палитры теплых желто-красных оттенков – проектом предусмотрено размещение на путевых стенах абстрактной композиции и отделка потолка разноформатными панелями со светильниками в углублениях", – добавил Бочкарев.
Троицкая линия метро протяженностью более 40 километров с 17 станциями соединит платформы Московского центрального кольца с Троицком, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Завершение основных работ по строительству первой очереди Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки" намечено на 2024 год.
 
Андрей БочкаревМоскваСтройкомплекс МосквыМосковский метрополитенСтроительство
 
 
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