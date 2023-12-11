https://ria.ru/20231211/metro-1915068800.html

У метро "Яхромская" завершены основные работы по благоустройству

У метро "Яхромская" завершены основные работы по благоустройству - РИА Новости, 11.12.2023

У метро "Яхромская" завершены основные работы по благоустройству

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле новой станции метро "Яхромская" на севере столицы,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:10

2023-12-11T14:10

2023-12-11T14:10

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили основные работы по благоустройству территории возле новой станции метро "Яхромская" на севере столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Главной задачей стало улучшение пешеходной и транспортной доступности станции "Яхромская", которую открыли в сентябре этого года, ее пассажиропоток составляет до 180 тысяч человек в сутки. Поэтому было важно сделать удобные подходы и подъезды к объекту, обеспечить безопасность пешеходов. В границы работ вошли участки улицы 800-летия Москвы и нечетной стороны Дмитровского шоссе", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках проекта воздушные провода убрали в кабельную канализацию, на улице 800-летия Москвы обустроили дополнительную ливневую систему. "Заменили покрытие на тротуарах и проезжей части, установили 120 энергоэффективных фонарей и 110 уличных торшеров, смонтировали два новых светофора, обустроили более 200 парковочных мест, пешеходные переходы оснастили 14 опорами контрастного освещения. Для пассажиров общественного транспорта оборудовали четыре остановочных павильона, на улице 800-летия Москвы обновляем шесть детских площадок, две уже готовы, на оставшихся игровое оборудование установят в следующем году", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что на пересечении улицы 800-летия Москвы и Дмитровского шоссе появилась прогулочно-видовая зона с дорожками из экологичного покрытия, небольшими горками и цветниками. При озеленении территорий, прилегающих к новой станции, разбили газон общей площадью более 30,6 тысячи квадратных метров, высадили свыше 30 деревьев и столько же кустарников. Он добавил, что полностью работы по благоустройству будут завершены в 2024 году.

https://ria.ru/20231207/standart-1914247541.html

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москва, городское хозяйство москвы