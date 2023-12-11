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На Ямале для бойцов СВО и их семей введут новую меру поддержки

На Ямале для бойцов СВО и их семей введут новую меру поддержки - РИА Новости, 11.12.2023

На Ямале для бойцов СВО и их семей введут новую меру поддержки

Новая мера поддержки будет введена на Ямале для участников СВО, их семей и ветеранов боевых действий, сообщила пресс-служба главы региона. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:10

2023-12-11T20:10

2023-12-11T20:10

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

общество

поддержка

социальные выплаты

сво

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 11 дек — РИА Новости. Новая мера поддержки будет введена на Ямале для участников СВО, их семей и ветеранов боевых действий, сообщила пресс-служба главы региона. "С 1 января следующего года участники специальной военной операции и их семьи смогут получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Меру поддержки в ходе прямой линии анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Размер выплаты составит 500 тысяч рублей. Средства можно будет направить на улучшение жилищных условий", — говорится в сообщении. Воспользоваться мерой поддержки смогут все участники спецоперации: мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники силовых ведомств, а также ветераны СВО. Право на социальную выплату имеют также члены семьи погибшего участника СВО. Распространится мера поддержки и на всех ветеранов боевых действий. Среди условий — постоянное проживание на территории ЯНАО, гражданство РФ и оформление приобретенного с помощью выплаты жилья в общую собственность всех членов семьи. "Мы проанализировали запросы на получение мер жилищной поддержки, и с нового года предусмотрим дополнительную выплату в полмиллиона рублей на улучшение жилищных условий. Распространим это не только на участников СВО, а на всех ветеранов боевых действий. Сейчас, конечно, все внимание уделяется тем, кто сегодня на передовой, но и ветераны Афганской кампании, конфликтов на Кавказе — они все защищали нашу страну, были в горячих точках. Недавно встречался с нашими защитниками разных поколений, запрос на это есть. Поэтому считаю правильным распространить действие меры на всех ветеранов боевых действий", — приводятся в сообщении слова Артюхова. Сейчас ветераны боевых действий и их семьи в округе получают приоритет при участии в региональной программе "Молодая семья" и программе "Сотрудничество" при переезде в Тюменскую область. Им также предоставляется первоочередное право на получение денежной выплаты взамен земельного участка в рамках окружной программы для многодетных семей и соцподдержки для индивидуальных застройщиков, уточняют власти.

https://ria.ru/20231207/reabilitatsionnyy_sertifikat-1914474189.html

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ямал, общество, поддержка, социальные выплаты, сво, ямало-ненецкий автономный округ (янао)