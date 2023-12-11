На Ямале для бойцов СВО и их семей введут новую меру поддержки
САЛЕХАРД, 11 дек — РИА Новости. Новая мера поддержки будет введена на Ямале для участников СВО, их семей и ветеранов боевых действий, сообщила пресс-служба главы региона.
"С 1 января следующего года участники специальной военной операции и их семьи смогут получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья. Меру поддержки в ходе прямой линии анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Размер выплаты составит 500 тысяч рублей. Средства можно будет направить на улучшение жилищных условий", — говорится в сообщении.
Воспользоваться мерой поддержки смогут все участники спецоперации: мобилизованные, контрактники, добровольцы, сотрудники силовых ведомств, а также ветераны СВО. Право на социальную выплату имеют также члены семьи погибшего участника СВО. Распространится мера поддержки и на всех ветеранов боевых действий. Среди условий — постоянное проживание на территории ЯНАО, гражданство РФ и оформление приобретенного с помощью выплаты жилья в общую собственность всех членов семьи.
"Мы проанализировали запросы на получение мер жилищной поддержки, и с нового года предусмотрим дополнительную выплату в полмиллиона рублей на улучшение жилищных условий. Распространим это не только на участников СВО, а на всех ветеранов боевых действий. Сейчас, конечно, все внимание уделяется тем, кто сегодня на передовой, но и ветераны Афганской кампании, конфликтов на Кавказе — они все защищали нашу страну, были в горячих точках. Недавно встречался с нашими защитниками разных поколений, запрос на это есть. Поэтому считаю правильным распространить действие меры на всех ветеранов боевых действий", — приводятся в сообщении слова Артюхова.
Сейчас ветераны боевых действий и их семьи в округе получают приоритет при участии в региональной программе "Молодая семья" и программе "Сотрудничество" при переезде в Тюменскую область. Им также предоставляется первоочередное право на получение денежной выплаты взамен земельного участка в рамках окружной программы для многодетных семей и соцподдержки для индивидуальных застройщиков, уточняют власти.