https://ria.ru/20231211/medvedev-1915135536.html
Медведев заявил о важности наступательной позиции по защите истории
Медведев заявил о важности наступательной позиции по защите истории - РИА Новости, 11.12.2023
Медведев заявил о важности наступательной позиции по защите истории
Сохранение исторической правды зависит от наступательной позиции РФ по защите своей истории, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:21
2023-12-11T17:21
2023-12-11T17:21
россия
дмитрий медведев
единая россия
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сохранение исторической правды зависит от наступательной позиции РФ по защите своей истории, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами – отличниками учебы и победителями олимпиад. "Мир не такой непрошибаемый, как кажется. Кажется, что они не хотят ничего слышать. Знаете, если вот так загоняешь в угол, если аргументами давишь, то возразить нечего. Поэтому от нашей наступательной позиции по защите истории отечества, нашей славной истории, очень многое зависит", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230508/voyna-1870449414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Общество
Медведев заявил о важности наступательной позиции по защите истории
Медведев: сохранение исторической правды зависит от наступательной позиции
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сохранение исторической правды зависит от наступательной позиции РФ по защите своей истории, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами – отличниками учебы и победителями олимпиад.
"Мир не такой непрошибаемый, как кажется. Кажется, что они не хотят ничего слышать. Знаете, если вот так загоняешь в угол, если аргументами давишь, то возразить нечего. Поэтому от нашей наступательной позиции по защите истории отечества, нашей славной истории, очень многое зависит", - сказал Медведев.
Путин назвал сохранение исторической правды о войне нравственным долгом