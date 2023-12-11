https://ria.ru/20231211/medvedev-1915135536.html

Медведев заявил о важности наступательной позиции по защите истории

Медведев заявил о важности наступательной позиции по защите истории - РИА Новости, 11.12.2023

Медведев заявил о важности наступательной позиции по защите истории

Сохранение исторической правды зависит от наступательной позиции РФ по защите своей истории, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:21

2023-12-11T17:21

2023-12-11T17:21

россия

дмитрий медведев

единая россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сохранение исторической правды зависит от наступательной позиции РФ по защите своей истории, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами – отличниками учебы и победителями олимпиад. "Мир не такой непрошибаемый, как кажется. Кажется, что они не хотят ничего слышать. Знаете, если вот так загоняешь в угол, если аргументами давишь, то возразить нечего. Поэтому от нашей наступательной позиции по защите истории отечества, нашей славной истории, очень многое зависит", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230508/voyna-1870449414.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, единая россия, общество