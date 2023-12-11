https://ria.ru/20231211/medvedev-1915133342.html

Медведев не поддержал идею введения семейной конституции

Медведев не поддержал идею введения семейной конституции - РИА Новости, 11.12.2023

Медведев не поддержал идею введения семейной конституции

Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не поддержал идею введения семейной конституции, поскольку такой документ может... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:14

2023-12-11T17:14

2023-12-11T17:14

общество

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не поддержал идею введения семейной конституции, поскольку такой документ может привести к судебным разбирательствам в семьях, а это, по его словам, "не лучшее развитие событие". Во время встречи Медведева со школьниками и студентами политику был задан вопрос о том, нужно ли внедрять в российских семьях конституцию, поскольку в семьях могут возникать "разные проблемы, терки, конфликты". "Хоть одно сленговое слово использовал, а то все такие в галстуках или такие серьезные. Вот "терки" уже появились", - пошутил Медведев в ответ на прозвучавший вопрос. Автор вопроса заметил, что слово "из глубинок", на что Медведев добавил: "Нет, это и в столицах говорят". "По своему опыту семейной жизни сказал бы, что никакая конституция в семье не нужна, потому что если есть какой-то нормативный акт, по которому семья живет, тогда нужно требовать его принудительного исполнения. А если он не исполняется, тогда нужно идти в суд. А это уже не лучшее развитие событий", - ответил на вопрос Медведев.

https://ria.ru/20231128/brak-1912261021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дмитрий медведев, единая россия