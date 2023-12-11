https://ria.ru/20231211/medvedev-1915126923.html

Участники СВО будут нести новые знания о справедливости, заявил Медведев

Участники СВО будут нести новые знания о справедливости, заявил Медведев - РИА Новости, 11.12.2023

Участники СВО будут нести новые знания о справедливости, заявил Медведев

Российские военные, участвующие в специальной военной операции, сражаются за РФ и будут нести новые знания о справедливости, заявил председатель "Единой России" РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:53

2023-12-11T16:53

2023-12-11T17:15

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

россия

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские военные, участвующие в специальной военной операции, сражаются за РФ и будут нести новые знания о справедливости, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами – отличниками учебы и победителями олимпиад."Большое количество наших ребят сражаются за нашу страну, защищают ее, и вот они теперь и будут нести эти новые знания о справедливости", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20230901/urok-1893747249.html

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2023

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дмитрий медведев, россия, общество