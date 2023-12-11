https://ria.ru/20231211/medvedev-1915126923.html
Участники СВО будут нести новые знания о справедливости, заявил Медведев
Участники СВО будут нести новые знания о справедливости, заявил Медведев - РИА Новости, 11.12.2023
Участники СВО будут нести новые знания о справедливости, заявил Медведев
Российские военные, участвующие в специальной военной операции, сражаются за РФ и будут нести новые знания о справедливости, заявил председатель "Единой России" РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:53
2023-12-11T16:53
2023-12-11T17:15
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155855/82/1558558266_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_dfb798e41c162e975cd8484927b57fcd.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские военные, участвующие в специальной военной операции, сражаются за РФ и будут нести новые знания о справедливости, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами – отличниками учебы и победителями олимпиад."Большое количество наших ребят сражаются за нашу страну, защищают ее, и вот они теперь и будут нести эти новые знания о справедливости", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20230901/urok-1893747249.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155855/82/1558558266_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_ad2fe58c50d18ccfb11f47f2dcf35a8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия, Общество
Участники СВО будут нести новые знания о справедливости, заявил Медведев
Медведев: участники СВО будут нести новые знания о справедливости