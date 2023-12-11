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Участники СВО будут нести новые знания о справедливости, заявил Медведев - РИА Новости, 11.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:53 11.12.2023 (обновлено: 17:15 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/medvedev-1915126923.html
Участники СВО будут нести новые знания о справедливости, заявил Медведев
Участники СВО будут нести новые знания о справедливости, заявил Медведев - РИА Новости, 11.12.2023
Участники СВО будут нести новые знания о справедливости, заявил Медведев
Российские военные, участвующие в специальной военной операции, сражаются за РФ и будут нести новые знания о справедливости, заявил председатель "Единой России" РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:53
2023-12-11T17:15
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские военные, участвующие в специальной военной операции, сражаются за РФ и будут нести новые знания о справедливости, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами – отличниками учебы и победителями олимпиад."Большое количество наших ребят сражаются за нашу страну, защищают ее, и вот они теперь и будут нести эти новые знания о справедливости", - сказал Медведев.
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дмитрий медведев, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия, Общество
Участники СВО будут нести новые знания о справедливости, заявил Медведев

Медведев: участники СВО будут нести новые знания о справедливости

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские военные, участвующие в специальной военной операции, сражаются за РФ и будут нести новые знания о справедливости, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами – отличниками учебы и победителями олимпиад.
"Большое количество наших ребят сражаются за нашу страну, защищают ее, и вот они теперь и будут нести эти новые знания о справедливости", - сказал Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевРоссияОбщество
 
 
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