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В Приангарье полицейские патрулируют улицы в поисках медведя - РИА Новости, 11.12.2023
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09:30 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/medved-1915003596.html
В Приангарье полицейские патрулируют улицы в поисках медведя
В Приангарье полицейские патрулируют улицы в поисках медведя - РИА Новости, 11.12.2023
В Приангарье полицейские патрулируют улицы в поисках медведя
В поселке Невон на улицах гуляет молодой медведь и крадет еду у собак, организовано патрулирование, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:30
2023-12-11T09:30
происшествия
иркутская область
усть-илимский район
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ИРКУТСК, 11 дек - РИА Новости. В поселке Невон на улицах гуляет молодой медведь и крадет еду у собак, организовано патрулирование, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В дежурную часть полиции в поселке Невон Усть-Илимского района поступили сообщения от жителей о том, что вблизи населенного пункта замечен молодой медведь. На видео, снятом очевидцем, медведь грызет замерзшую собачью еду. Агрессии к людям и животным не проявляет. "Косолапый разгуливает, в том числе, и по улицам поселка в поисках еды и "похищает" порции у собак… В целях обеспечения безопасности населения и недопущения инцидента, который может произойти, сотрудниками полиции организовано патрулирование улиц в дневное и ночное время", - говорится в сообщении.
иркутская область
усть-илимский район
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РИА Новости
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происшествия, иркутская область, усть-илимский район
Происшествия, Иркутская область, Усть-Илимский район
В Приангарье полицейские патрулируют улицы в поисках медведя

В поселке Невон полицейские патрулируют улицы в поисках медведя

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ИРКУТСК, 11 дек - РИА Новости. В поселке Невон на улицах гуляет молодой медведь и крадет еду у собак, организовано патрулирование, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В дежурную часть полиции в поселке Невон Усть-Илимского района поступили сообщения от жителей о том, что вблизи населенного пункта замечен молодой медведь. На видео, снятом очевидцем, медведь грызет замерзшую собачью еду. Агрессии к людям и животным не проявляет.
«
"Косолапый разгуливает, в том числе, и по улицам поселка в поисках еды и "похищает" порции у собак… В целях обеспечения безопасности населения и недопущения инцидента, который может произойти, сотрудниками полиции организовано патрулирование улиц в дневное и ночное время", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияИркутская областьУсть-Илимский район
 
 
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