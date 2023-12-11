https://ria.ru/20231211/medoborudovanie-1915074103.html
В Минздраве оценили ситуацию с закупкой оборудования для медучреждений
В Минздраве оценили ситуацию с закупкой оборудования для медучреждений - РИА Новости, 11.12.2023
В Минздраве оценили ситуацию с закупкой оборудования для медучреждений
Ситуация с закупкой оборудования для медучреждений не вызывает опасений, поставки продолжаются, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:21
2023-12-11T14:21
2023-12-11T14:49
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
алексей кузнецов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ситуация с закупкой оборудования для медучреждений не вызывает опасений, поставки продолжаются, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в поставках оборудования для российских онкологических клиник возникли трудности."Ситуация с закупкой оборудования для медицинских учреждений не вызывает опасений – по всей стране строятся новые объекты, проводятся капремонты, обновляется медоборудование, при этом необходимые закупки проводятся, поставки продолжаются", - сказал Кузнецов.Он отметил, что на российском рынке появляются новые поставщики высокотехнологичного оборудования, в том числе - для лучевой терапии, среди которых и российские компании. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры системы здравоохранения, в том числе онкологической службы. "Есть уверенность, что потребность в необходимом оборудовании будет в полной мере удовлетворена", - подчеркнул Кузнецов.
https://ria.ru/20231211/zdorove-1915014251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, алексей кузнецов
Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество, Алексей Кузнецов
В Минздраве оценили ситуацию с закупкой оборудования для медучреждений
Минздрав: ситуация с закупкой медицинского оборудования не вызывает опасений
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ситуация с закупкой оборудования для медучреждений не вызывает опасений, поставки продолжаются, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в поставках оборудования для российских онкологических клиник возникли трудности.
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"Ситуация с закупкой оборудования для медицинских учреждений не вызывает опасений – по всей стране строятся новые объекты, проводятся капремонты, обновляется медоборудование, при этом необходимые закупки проводятся, поставки продолжаются", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что на российском рынке появляются новые поставщики высокотехнологичного оборудования, в том числе - для лучевой терапии, среди которых и российские компании. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры системы здравоохранения, в том числе онкологической службы. "Есть уверенность, что потребность в необходимом оборудовании будет в полной мере удовлетворена", - подчеркнул Кузнецов.
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