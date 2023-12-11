https://ria.ru/20231211/medoborudovanie-1915074103.html

В Минздраве оценили ситуацию с закупкой оборудования для медучреждений

В Минздраве оценили ситуацию с закупкой оборудования для медучреждений - РИА Новости, 11.12.2023

В Минздраве оценили ситуацию с закупкой оборудования для медучреждений

Ситуация с закупкой оборудования для медучреждений не вызывает опасений, поставки продолжаются, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:21

2023-12-11T14:21

2023-12-11T14:49

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

алексей кузнецов

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ситуация с закупкой оборудования для медучреждений не вызывает опасений, поставки продолжаются, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в поставках оборудования для российских онкологических клиник возникли трудности."Ситуация с закупкой оборудования для медицинских учреждений не вызывает опасений – по всей стране строятся новые объекты, проводятся капремонты, обновляется медоборудование, при этом необходимые закупки проводятся, поставки продолжаются", - сказал Кузнецов.Он отметил, что на российском рынке появляются новые поставщики высокотехнологичного оборудования, в том числе - для лучевой терапии, среди которых и российские компании. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры системы здравоохранения, в том числе онкологической службы. "Есть уверенность, что потребность в необходимом оборудовании будет в полной мере удовлетворена", - подчеркнул Кузнецов.

https://ria.ru/20231211/zdorove-1915014251.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, алексей кузнецов