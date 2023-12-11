Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве оценили ситуацию с закупкой оборудования для медучреждений - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 11.12.2023 (обновлено: 14:49 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/medoborudovanie-1915074103.html
В Минздраве оценили ситуацию с закупкой оборудования для медучреждений
В Минздраве оценили ситуацию с закупкой оборудования для медучреждений - РИА Новости, 11.12.2023
В Минздраве оценили ситуацию с закупкой оборудования для медучреждений
Ситуация с закупкой оборудования для медучреждений не вызывает опасений, поставки продолжаются, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:21
2023-12-11T14:49
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
алексей кузнецов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94470/59/944705902_0:188:2888:1813_1920x0_80_0_0_365e4d4c77b685947857cf1b0d228e3d.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ситуация с закупкой оборудования для медучреждений не вызывает опасений, поставки продолжаются, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в поставках оборудования для российских онкологических клиник возникли трудности."Ситуация с закупкой оборудования для медицинских учреждений не вызывает опасений – по всей стране строятся новые объекты, проводятся капремонты, обновляется медоборудование, при этом необходимые закупки проводятся, поставки продолжаются", - сказал Кузнецов.Он отметил, что на российском рынке появляются новые поставщики высокотехнологичного оборудования, в том числе - для лучевой терапии, среди которых и российские компании. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры системы здравоохранения, в том числе онкологической службы. "Есть уверенность, что потребность в необходимом оборудовании будет в полной мере удовлетворена", - подчеркнул Кузнецов.
https://ria.ru/20231211/zdorove-1915014251.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/94470/59/944705902_111:0:2778:2000_1920x0_80_0_0_77d06969b536073a7279685e7c309c0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, алексей кузнецов
Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество, Алексей Кузнецов
В Минздраве оценили ситуацию с закупкой оборудования для медучреждений

Минздрав: ситуация с закупкой медицинского оборудования не вызывает опасений

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкГоспиталь Балтийского ВМФ получил новое медицинское оборудование
Госпиталь Балтийского ВМФ получил новое медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Ситуация с закупкой оборудования для медучреждений не вызывает опасений, поставки продолжаются, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в поставках оборудования для российских онкологических клиник возникли трудности.
«
"Ситуация с закупкой оборудования для медицинских учреждений не вызывает опасений – по всей стране строятся новые объекты, проводятся капремонты, обновляется медоборудование, при этом необходимые закупки проводятся, поставки продолжаются", - сказал Кузнецов.
Он отметил, что на российском рынке появляются новые поставщики высокотехнологичного оборудования, в том числе - для лучевой терапии, среди которых и российские компании. Особое внимание уделяется развитию инфраструктуры системы здравоохранения, в том числе онкологической службы. "Есть уверенность, что потребность в необходимом оборудовании будет в полной мере удовлетворена", - подчеркнул Кузнецов.
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
В Москве начал работу первый центр женского здоровья
Вчера, 10:39
 
РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - ОбществоАлексей Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала