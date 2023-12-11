https://ria.ru/20231211/lotos-1914653918.html

Бог войны для ВДВ. Десантники получат новую "длинную руку"

Бог войны для ВДВ. Десантники получат новую "длинную руку" - РИА Новости, 11.12.2023

Бог войны для ВДВ. Десантники получат новую "длинную руку"

Разработка самоходной артиллерийской установки "Лотос" вышла на финишную прямую. Впереди — государственные испытания. Это оружие станет одним из мощных... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T08:00

2023-12-11T08:00

2023-12-11T08:12

специальная военная операция на украине

безопасность

ссср

афганистан

южная осетия

воздушно-десантные войска россии

цнииточмаш

т-14

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Разработка самоходной артиллерийской установки "Лотос" вышла на финишную прямую. Впереди — государственные испытания. Это оружие станет одним из мощных аргументов российской армии. Что известно о новинке — в материале РИА Новости.Сорокалетний ветеранВ СССР специально для Воздушно-десантных войск создали широкую номенклатуру авиадесантируемой техники, однако первую САУ для "крылатой пехоты" приняли на вооружение лишь в 1980-х. Советская 120-миллиметровая самоходная артиллерийско-минометная установка 2С9 "Нона-С" хорошо вписалась в организационно-штатную структуру ВДВ. Боевая масса в восемь тонн позволяла выбрасывать ее с парашютом, а нарезная полуавтоматическая пушка-гаубица-миномет 2А51 могла вести огонь различными видами боеприпасов на дальность до десяти километров (до 17 — активно-реактивным снарядом).Боевое крещение "Нона-С" прошла в Афганистане. Бойцы высоко оценили широкие углы вертикальной наводки, универсальность самоходки, ее способность работать по разным типам целей, а также значительно большую подвижность по пересеченной местности, чем у обычных минометов. Из недостатков называли небольшой возимый боекомплект, быстрый износ гусениц и ограниченные углы горизонтального наведения.Конструкторы частично исправили недочеты в последующих модификациях 2С9-1 и 2С9-1М. Такие "Ноны" воевали в Чечне и Южной Осетии. В СВО — с первых дней. Однако еще в середине 2010-х эти, безусловно, выдающиеся машины порядком устарели.ЦНИИТОЧМАШ приступил к разработке САУ 2С42 "Лотос" в 2015-м, после того, как проект другой самоходки, 2С36 "Зауралец-Д", не прошел предварительные испытания. Программу реализовывали быстро, и образец представили уже два года спустя на форуме "Армия-2017". Проектные работы завершились в 2018-м. В серию планировали запустить в 2020-м, но в силу ряда причин сроки сдвинули.Огневая поддержка десантаБоевая масса "Лотоса" значительно больше, чем у "Ноны": 18 тонн против восьми. Но возможность десантироваться парашютным способом сохранили. Для унификации с другой техникой ВДВ за основу взяли шасси БМД-4М. Из-за необходимости установить новые крупные агрегаты корпус удлинили, компоновка и уровень защиты не изменились.Экипаж — четыре человека. У каждого собственный люк и смотровые приборы. Места командира и наводчика оборудовали современными оптико-электронными прицельными устройствами.Башню построили с нуля. Горизонтальная наводка — в любом направлении, углы возвышения — от минус четырех до плюс 80 градусов. Орудие — дальнейшее развитие 120-миллиметрового 2А51 с большей длиной ствола, по-прежнему сочетающего основные качества и возможности пушки, гаубицы и миномета. Время перевода из походного положения в боевое — 30 секунд, дальность — 13 километров, скорострельность — от шести до восьми выстрелов в минуту. Важный момент: специально под это орудие разрабатывают линейку боеприпасов с большим модернизационным потенциалом.В условиях активного применения дронов и радаров контрбатарейной борьбы на первое место выходит подвижность артиллерийской техники. От того, насколько быстро САУ способна покинуть позицию, зависит ее выживание. "Лотос" в этом плане достаточно шустрый. Дизельный двигатель 2B-06-2 мощностью 450 лошадиных сил разгоняет самоходку до 70 километров в час по дорогам и до 40 — по пересеченной местности. Запас хода — 500 километров, что для машины такой массы очень неплохо.Ахиллесова пята "Лотоса", как и любой другой авиадесантируемой машины, — легкое противопульное алюминиевое бронирование, не всегда защищающее от крупных осколков, не говоря о том, что посерьезнее. Этот фактор в СВО, впрочем, большой роли не играет. Удар дрона-камикадзе по тонкой броне крыши или моторного отделения способен уничтожить даже тяжелый танк. Не исключено, что "Лотос" получит заводской противокумулятивный "козырек", которыми в последние месяцы массово оснащают российскую бронетехнику.Промежуточный вариант"Лотос" — не первая артиллерийская система, разрабатываемая с учетом нового боевого опыта. Так, в октябре на вооружение поступили уже серийные образцы колесной самоходной гаубицы 2С43 "Мальва".Событие знаковое. До "Мальвы" орудия ствольной артиллерии в советской и российской армии были либо буксируемыми, либо гусеничными. Колесная база дает пушке или гаубице несколько серьезных преимуществ. Такая машина способна быстро развернуться на позиции и после несколько залпов уехать, не дожидаясь "ответки".У "Мальвы" 152-миллиметровая нарезная гаубица 2А64 с длиной ствола в 47 калибров, идентичная орудию гусеничной САУ "Мста-С". Благодаря отказу от башни и бронирования машина стала значительно легче (32 тонны против 42), что упрощает ее транспортировку самолетами военно-транспортной авиации. Орудие "всеядное": стреляет всей номенклатурой 152-миллиметровых снарядов, в том числе корректируемых. Впрочем, дальность относительно небольшая — 24 километра. У аналогичной французской 155-миллиметровой колесной САУ CAESAR — 40, у украинской "Богданы" — 42.Вероятно, "Мальва" — временный вариант перспективной высокомобильной гаубицы, который пойдет в войска, пока в тылу дорабатывают колесную модификацию новейшей САУ "Коалиция-СВ". Там дальность осколочно-фугасной стрельбы сравнима с "Цезарем" и "Богданой". А управляемым снарядом "Коалиция" бьет аж на 70 километров. Пока, впрочем, неясно, когда "Коалиция" попадет в действующую армию. То же самое с перспективными танками Т-14, БМП на платформе "Курганец-25" и БТР "Бумеранг". Освоить массовое производство столь сложной техники — нетривиальная задача. Так что российский ВПК еще только набирает обороты.

https://radiosputnik.ru/20231208/vs-rf-1914649638.html

https://ria.ru/20231020/gaubitsa-1903989920.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, ссср, афганистан, южная осетия, воздушно-десантные войска россии, цнииточмаш, т-14, бмд-4м