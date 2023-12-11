https://ria.ru/20231211/lesnaya_okhrana_podmoskovya-1915115416.html

Более 800 патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю

Более 800 патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю - РИА Новости, 11.12.2023

Более 800 патрулирований провела лесная охрана Подмосковья за неделю

За неделю в Подмосковье лесная охрана провела 844 патрулирования и выявила 22 нарушения, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:22

2023-12-11T16:22

2023-12-11T16:22

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. За неделю в Подмосковье лесная охрана провела 844 патрулирования и выявила 22 нарушения, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области. Лесная охрана проводит патрулирование лесов в соответствии с картой-схемой маршрутов патрулирования. Утвержденные маршруты максимально приближены к населенным пунктам, садовым товариществам и местам проведения работ по охране, защите и воспроизводству лесов. "За неделю сотрудниками лесной охраны проведено 844 патрулирований земель лесного фонда. Вместе с лесной охраной в рейды выходили сотрудники правоохранительных органов, территориальных подразделений МЧС, органов местного самоуправления, а также общественные инспекторы, представители казачьих обществ и волонтеры", - рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов, его слова приводит пресс-служба. Больше всего патрулирований проведено на территории Дмитровского (110), Наро-Фоминского(75), Истринского (62), Волоколамского (59) и Бородинского (54) лесничеств. За неделю лесные патрули зафиксировали 22 нарушения лесного законодательства, в том числе 14 фактов самовольного занятия лесных участков и четыре факта нарушения санитарной безопасности в лесах.

https://ria.ru/20231121/lesnaya_okhrana-1910912560.html

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московская область (подмосковье), леса, охрана