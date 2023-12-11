https://ria.ru/20231211/ledovyy_spektakl-1915174852.html

Ледовый спектакль "Чемпионы" посмотрели 11 тысяч жителей Подмосковья

Ледовый спектакль "Чемпионы" посмотрели 11 тысяч жителей Подмосковья - РИА Новости, 11.12.2023

Ледовый спектакль "Чемпионы" посмотрели 11 тысяч жителей Подмосковья

Бесплатные показы представлений на льду в рамках проекта "Зима в Подмосковье" продолжаются в Московской области; за прошедшие выходные их посетили 11 тысяч... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:05

2023-12-11T20:05

2023-12-11T20:05

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бесплатные показы представлений на льду в рамках проекта "Зима в Подмосковье" продолжаются в Московской области; за прошедшие выходные их посетили 11 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма. Со своими номерами для жителей и гостей Чехова, Подольска, Домодедова, Одинцова и Красногорска выступили олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский и другие титулованные звёзды фигурного катания, говорится в сообщении. "Мы рады снова быть в Московской области. Очень хочется показать с помощью наших выступлений, насколько прекрасно фигурное катание и как здорово можно проводить свободное время. Несмотря на то, что до Нового года ещё есть время, хотим подарить нашим зрителям заряд именно предновогоднего настроения и радости", – отметил Ягудин, слова которого приводит пресс-служба. Представления, прошедшие 9 декабря в Чехове, собрали 2,5 тысячи зрителей, в Подольске – 3,5 тысячи зрителей, а в Домодедове – две тысячи зрителей. В Красногорске 10 декабря ледовый спектакль посетили еще две тысячи человек, в Одинцовском городском округе – одна тысяча зрителей, рассказали в пресс-службе.

https://radiosputnik.ru/20231204/zima-1913769700.html

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московская область (подмосковье), общество, мероприятия, министерство культуры московской области, культура