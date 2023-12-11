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Ледовый спектакль "Чемпионы" посмотрели 11 тысяч жителей Подмосковья - РИА Новости, 11.12.2023
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Новости Подмосковья
 
20:05 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/ledovyy_spektakl-1915174852.html
Ледовый спектакль "Чемпионы" посмотрели 11 тысяч жителей Подмосковья
Ледовый спектакль "Чемпионы" посмотрели 11 тысяч жителей Подмосковья - РИА Новости, 11.12.2023
Ледовый спектакль "Чемпионы" посмотрели 11 тысяч жителей Подмосковья
Бесплатные показы представлений на льду в рамках проекта "Зима в Подмосковье" продолжаются в Московской области; за прошедшие выходные их посетили 11 тысяч... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T20:05
2023-12-11T20:05
новости подмосковья
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бесплатные показы представлений на льду в рамках проекта "Зима в Подмосковье" продолжаются в Московской области; за прошедшие выходные их посетили 11 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма. Со своими номерами для жителей и гостей Чехова, Подольска, Домодедова, Одинцова и Красногорска выступили олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский и другие титулованные звёзды фигурного катания, говорится в сообщении. "Мы рады снова быть в Московской области. Очень хочется показать с помощью наших выступлений, насколько прекрасно фигурное катание и как здорово можно проводить свободное время. Несмотря на то, что до Нового года ещё есть время, хотим подарить нашим зрителям заряд именно предновогоднего настроения и радости", – отметил Ягудин, слова которого приводит пресс-служба. Представления, прошедшие 9 декабря в Чехове, собрали 2,5 тысячи зрителей, в Подольске – 3,5 тысячи зрителей, а в Домодедове – две тысячи зрителей. В Красногорске 10 декабря ледовый спектакль посетили еще две тысячи человек, в Одинцовском городском округе – одна тысяча зрителей, рассказали в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), общество, мероприятия, министерство культуры московской области, культура
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Мероприятия, Министерство культуры Московской области, Культура

Ледовый спектакль "Чемпионы" посмотрели 11 тысяч жителей Подмосковья

CC BY 4.0 / Министерство культуры и туризма Московской области ( cropped) / Ледовый спектакль "Чемпионы" Ильи Авербуха
Ледовый спектакль Чемпионы Ильи Авербуха - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
CC BY 4.0 / Министерство культуры и туризма Московской области ( cropped) /
Ледовый спектакль "Чемпионы" Ильи Авербуха
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Бесплатные показы представлений на льду в рамках проекта "Зима в Подмосковье" продолжаются в Московской области; за прошедшие выходные их посетили 11 тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.
Со своими номерами для жителей и гостей Чехова, Подольска, Домодедова, Одинцова и Красногорска выступили олимпийские чемпионы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионы мира Албена Денкова и Максим Ставиский и другие титулованные звёзды фигурного катания, говорится в сообщении.
"Мы рады снова быть в Московской области. Очень хочется показать с помощью наших выступлений, насколько прекрасно фигурное катание и как здорово можно проводить свободное время. Несмотря на то, что до Нового года ещё есть время, хотим подарить нашим зрителям заряд именно предновогоднего настроения и радости", – отметил Ягудин, слова которого приводит пресс-служба.
Представления, прошедшие 9 декабря в Чехове, собрали 2,5 тысячи зрителей, в Подольске – 3,5 тысячи зрителей, а в Домодедове – две тысячи зрителей. В Красногорске 10 декабря ледовый спектакль посетили еще две тысячи человек, в Одинцовском городском округе – одна тысяча зрителей, рассказали в пресс-службе.
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