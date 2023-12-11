https://ria.ru/20231211/laureaty-1915190983.html

Пересильд и Янковский стали лауреатами премии "Звезда театрала"

Пересильд и Янковский стали лауреатами премии "Звезда театрала" - РИА Новости, 11.12.2023

Пересильд и Янковский стали лауреатами премии "Звезда театрала"

Актриса Юлия Пересильд и актер Иван Янковский стали победителями 16-й премии зрительских симпатий "Звезда театрала" в номинациях "Лучшая роль театральной... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T22:28

2023-12-11T22:28

2023-12-11T22:28

культура

москва

юлия пересильд

евгений вахтангов

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд и актер Иван Янковский стали победителями 16-й премии зрительских симпатий "Звезда театрала" в номинациях "Лучшая роль театральной актрисы в кино" и "Лучшая роль театрального актера в кино", передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения премии проходит в Москве в театре имени Евгения Вахтангова. Пересильд была отмечена премией за роль в фильме "Вызов", а Янковский за игру в сериале "Фишер". "Спасибо за то, что верите мне, верите в меня, а я попробую возвращать вам это доверие и любовь в своих ролях",- сказала Пересильд в ходе награждения. Янковский отметил, что для него большая честь оказаться на сцене театра Вахтангова. "Я хотел бы поблагодарить всех создателей картины "Фишер"… Также хотел бы от себя поблагодарить ребят, коллег, партнеров, кто тоже был номинирован: Максим (Аверин), Тихон (Жизневский)", - сказал Янковский. "Звезда Театрала" — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Существует уже 16 лет.

https://ria.ru/20230615/kino-1878253693.html

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москва, юлия пересильд, евгений вахтангов