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В Кузбассе до 14 декабря продлили режим "черного неба"
В Кузбассе до 14 декабря продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 11.12.2023
В Кузбассе до 14 декабря продлили режим "черного неба"
Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий в Кемерово, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске до 14 декабря, сообщило министерство... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:30
2023-12-11T12:30
2023-12-11T12:30
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КЕМЕРОВО, 11 дек – РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий в Кемерово, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске до 14 декабря, сообщило министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. В пятницу сообщалось, что режим неблагоприятных метеоусловий введен до 18.00 (14.00 мск) 11 декабря. "В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Прокопьевск и Новокузнецком районе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям района рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18 час. 00 мин (14.00 мск) 08.12.2023 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 14.12.2023", – говорится в сообщении. Сильное похолодание пришло в регион в четверг. По данным Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни в Кузбассе сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами до -35...-40 градусов, по области до -45 градусов, в дневное время температурный фон составит -30 градусов, но будет отличаться в зависимости от расположения: в низинах значительно холоднее, на возвышенностях в пределах -22...-27 градусов, ветер северо-восточный, без осадков. Ослабление морозов постепенно начнется с четверга. Днем температура по области -25...-30 градусов, местами -18...-23 градуса. В выходные температура еще повысится. На следующей неделе характер погоды изменится, и температура станет комфортной для декабря. "Черное небо" - наименование режима, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
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общество, кемерово, новокузнецк, новокузнецкий район
Общество, Кемерово, Новокузнецк, Новокузнецкий район
В Кузбассе до 14 декабря продлили режим "черного неба"
Власти Кузбасса до четверга продлили режим "черного неба"
КЕМЕРОВО, 11 дек – РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий в Кемерово, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске до 14 декабря, сообщило министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.
В пятницу сообщалось, что режим неблагоприятных метеоусловий введен до 18.00 (14.00 мск) 11 декабря.
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"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Прокопьевск и Новокузнецком районе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям района рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18 час. 00 мин (14.00 мск) 08.12.2023 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 14.12.2023", – говорится в сообщении.
Сильное похолодание пришло в регион в четверг. По данным Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни в Кузбассе сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами до -35...-40 градусов, по области до -45 градусов, в дневное время температурный фон составит -30 градусов, но будет отличаться в зависимости от расположения: в низинах значительно холоднее, на возвышенностях в пределах -22...-27 градусов, ветер северо-восточный, без осадков. Ослабление морозов постепенно начнется с четверга. Днем температура по области -25...-30 градусов, местами -18...-23 градуса. В выходные температура еще повысится. На следующей неделе характер погоды изменится, и температура станет комфортной для декабря.
"Черное небо" - наименование режима, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.
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