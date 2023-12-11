https://ria.ru/20231211/kuzbass-1915043434.html

В Кузбассе до 14 декабря продлили режим "черного неба"

В Кузбассе до 14 декабря продлили режим "черного неба" - РИА Новости, 11.12.2023

В Кузбассе до 14 декабря продлили режим "черного неба"

Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий в Кемерово, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске до 14 декабря, сообщило министерство... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:30

2023-12-11T12:30

2023-12-11T12:30

общество

кемерово

новокузнецк

новокузнецкий район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111869/42/1118694277_0:104:2066:1266_1920x0_80_0_0_3c2fcbbb9f8230a6efee662770297d18.jpg

КЕМЕРОВО, 11 дек – РИА Новости. Власти Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий в Кемерово, Новокузнецке, Новокузнецком районе и Прокопьевске до 14 декабря, сообщило министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса. В пятницу сообщалось, что режим неблагоприятных метеоусловий введен до 18.00 (14.00 мск) 11 декабря. "В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Прокопьевск и Новокузнецком районе ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям района рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18 час. 00 мин (14.00 мск) 08.12.2023 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 14.12.2023", – говорится в сообщении. Сильное похолодание пришло в регион в четверг. По данным Кемеровского гидрометцентра, в ближайшие дни в Кузбассе сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами до -35...-40 градусов, по области до -45 градусов, в дневное время температурный фон составит -30 градусов, но будет отличаться в зависимости от расположения: в низинах значительно холоднее, на возвышенностях в пределах -22...-27 градусов, ветер северо-восточный, без осадков. Ослабление морозов постепенно начнется с четверга. Днем температура по области -25...-30 градусов, местами -18...-23 градуса. В выходные температура еще повысится. На следующей неделе характер погоды изменится, и температура станет комфортной для декабря. "Черное небо" - наименование режима, который вводится при возникновении метеорологических условий, когда затрудняется рассеивание вредных примесей в атмосфере.

https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html

кемерово

новокузнецк

новокузнецкий район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кемерово, новокузнецк, новокузнецкий район