https://ria.ru/20231211/koronavirus-1915081257.html

В Австрии число заболевших COVID-19 за год выросло почти в два раза

В Австрии число заболевших COVID-19 за год выросло почти в два раза - РИА Новости, 11.12.2023

В Австрии число заболевших COVID-19 за год выросло почти в два раза

Количество заболевших коронавирусом в Австрии выросло почти в два раза в сравнении с показателями годом ранее, сообщает австрийский телеканал OE24 со ссылкой на РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:39

2023-12-11T14:39

2023-12-11T14:40

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ВЕНА, 11 дек - РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом в Австрии выросло почти в два раза в сравнении с показателями годом ранее, сообщает австрийский телеканал OE24 со ссылкой на данные Австрийской больничной кассы. "В настоящее время 303 212 австрийцев находятся на больничном. Из них 41 690 человек заражены коронавирусной инфекцией. Это почти в два раза больше (+90%), чем ровно год назад", - приводит данные телеканал. Отмечается, что за последние несколько дней одна федеральная земля республики за другой сообщала о новых рекордных показателях. Вслед за Тиролем и Веной о том, что количество инфекций выше, чем когда-либо, сообщила и Верхняя Австрия. Что касается специальных мер, в настоящий момент глава минздрава Австрии Йоханнес Раух пока лишь рекомендовал носить маску - например, в больницах, домах престарелых или на приемах у врачей. В дополнение к этому главврач Австрийской больничной кассы Андреас Краутер добавил, что важно дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию и регулярно проветривать помещения.

https://ria.ru/20231208/gospitalizatsiya-1914546880.html

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в мире, австрия, тироль, вена, здоровье - общество