https://ria.ru/20231211/koronavirus-1914594659.html

Коронавирус: остановить и обезвредить

Коронавирус: остановить и обезвредить - РИА Новости, 11.12.2023

Коронавирус: остановить и обезвредить

Что мы делали еще несколько лет назад, когда кто-нибудь рядом с нами чихал в помещении, или в общественном транспорте, или даже на улице? Мы говорили этому... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:08

2023-12-11T12:08

2023-12-11T14:45

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Что мы делали еще несколько лет назад, когда кто-нибудь рядом с нами чихал в помещении, или в общественном транспорте, или даже на улице? Мы говорили этому человеку: "Будьте здоровы!" - и сразу же забывали о нем. Теперь же чихающий человек вызывает тревогу, а безобидное прежде "апчхи!" стало сигналом опасности.COVID никуда не делсяСейчас времена изменились. Мы перестали сидеть на самоизоляции, забыли о социальной дистанции, да и в медицинских масках на людях появляются лишь единицы. Фактически мы перестали предохраняться.В июле 2023 года отменили обязательную вакцинацию (оставив ее только для уязвимых групп населения), к которой, к тому же, у многих были противопоказания. Да, коронавирусная инфекция перестала быть лидером информационной повестки. Но это не значит, что этой крайне заразной болезни больше нет. Она никуда не делась. И от того, что COVID-19 официально перевели в разряд сезонных инфекций, опасность не уменьшилась.В ноябре в Москве и ряде других крупных городов был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Только с 21 по 28 ноября в столице заразилось 13,5 тысяч человек. Неделей раньше – 10 тысяч. Больше 1,2 тысячи только за минувшую неделю госпитализировано в критическом состоянии.Заболевание ковидом в очень многих случаях протекает крайне тяжело. Часто опасней самой болезни – ее осложнения. Это может быть обострение хронических заболеваний, или осложнения самой коронавирусной инфекции.В отличие от 2020 года уже известно, чем ее лечить. Но излечение – процесс трудный.Как защитить себяВозникает вопрос: а как обеспечить профилактику? Снова ходить в масках? Необязательно. Фармацевтика все-таки не стоит на месте. И на рынок выходят препараты не только для терапии COVID-19, но и для его профилактики.Например, существуют препараты, включенные в рекомендации Минздрава РФ как средства этиотропной терапии, в частности, триазавирин. У этого препарата, используемого в качестве профилактики, есть ряд преимуществ. В частности, триазивирин, что называется, атакует вирусы на подлете за счет своего прямого действия и помогает останавливать их размножение.Триазавирин является единственным* препаратом, у которого в инструкции Государственного реестра лекарственных средств прописано в показаниях к применению для профилактики инфекции COVID-19 у взрослых, совместно проживающих с человеком с подтвержденным коронавирусом.Даже если вы пообщались с заболевшим человеком, вы еще можете остановить распространение заразы в вашем собственном организме.Помните, что важно не забывать элементарные правила профилактики, соблюдать которые рекомендует Роспотребнадзор и врачи-инфекционисты:* Данные актуальны на октябрь 2023 года. Информация предоставлена АО "Группа ДСМ"Реклама, Рекламодатель ООО "Завод Медсинтез", erid: 4CQwVszH9pWuoydnCbq

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россия, коронавирус в россии, общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество