Коронавирус: остановить и обезвредить
© Фото : Завод "Медсинтез"Триазавирин
© Фото : Завод "Медсинтез"
Что мы делали еще несколько лет назад, когда кто-нибудь рядом с нами чихал в помещении, или в общественном транспорте, или даже на улице? Мы говорили этому человеку: "Будьте здоровы!" - и сразу же забывали о нем. Теперь же чихающий человек вызывает тревогу, а безобидное прежде "апчхи!" стало сигналом опасности.
COVID никуда не делся
Сейчас времена изменились. Мы перестали сидеть на самоизоляции, забыли о социальной дистанции, да и в медицинских масках на людях появляются лишь единицы. Фактически мы перестали предохраняться.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПассажиры выходят из вагона поезда на станции "Площадь Революции" Московского метрополитена
Пассажиры выходят из вагона поезда на станции "Площадь Революции" Московского метрополитена
В июле 2023 года отменили обязательную вакцинацию (оставив ее только для уязвимых групп населения), к которой, к тому же, у многих были противопоказания. Да, коронавирусная инфекция перестала быть лидером информационной повестки. Но это не значит, что этой крайне заразной болезни больше нет. Она никуда не делась. И от того, что COVID-19 официально перевели в разряд сезонных инфекций, опасность не уменьшилась.
В ноябре в Москве и ряде других крупных городов был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Только с 21 по 28 ноября в столице заразилось 13,5 тысяч человек. Неделей раньше – 10 тысяч. Больше 1,2 тысячи только за минувшую неделю госпитализировано в критическом состоянии.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтанция "Сокольники" Большой кольцевой линии Московского метро
Станция "Сокольники" Большой кольцевой линии Московского метро
Заболевание ковидом в очень многих случаях протекает крайне тяжело. Часто опасней самой болезни – ее осложнения. Это может быть обострение хронических заболеваний, или осложнения самой коронавирусной инфекции.
В отличие от 2020 года уже известно, чем ее лечить. Но излечение – процесс трудный.
Как защитить себя
Возникает вопрос: а как обеспечить профилактику? Снова ходить в масках? Необязательно. Фармацевтика все-таки не стоит на месте. И на рынок выходят препараты не только для терапии COVID-19, но и для его профилактики.
Например, существуют препараты, включенные в рекомендации Минздрава РФ как средства этиотропной терапии, в частности, триазавирин. У этого препарата, используемого в качестве профилактики, есть ряд преимуществ. В частности, триазивирин, что называется, атакует вирусы на подлете за счет своего прямого действия и помогает останавливать их размножение.
Триазавирин является единственным* препаратом, у которого в инструкции Государственного реестра лекарственных средств прописано в показаниях к применению для профилактики инфекции COVID-19 у взрослых, совместно проживающих с человеком с подтвержденным коронавирусом.
© Фото : Завод "Медсинтез"Триазавирин
© Фото : Завод "Медсинтез"
Триазавирин
Даже если вы пообщались с заболевшим человеком, вы еще можете остановить распространение заразы в вашем собственном организме.
Помните, что важно не забывать элементарные правила профилактики, соблюдать которые рекомендует Роспотребнадзор и врачи-инфекционисты:
- тщательно мойте руки, по возможности, обрабатывая спиртом;
- если вы контактируете с больным, воздержитесь от посещения общественных мест и поездок общественным транспортом;
- глаза, руки и нос трогайте только чистыми руками;
- воздержитесь от рукопожатий, объятий, поцелуев и прочих тактильных контактов с другими людьми;
- постоянно носите маску;
- откажитесь от алкоголя, никотина, займитесь физкультурой.
* Данные актуальны на октябрь 2023 года. Информация предоставлена АО "Группа ДСМ"
Реклама, Рекламодатель ООО "Завод Медсинтез", erid: 4CQwVszH9pWuoydnCbq