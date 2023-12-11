https://ria.ru/20231211/korabli-1915105981.html

Путин оставил запись в книге на фрегате "Адмирал флота Касатонов"

Путин оставил запись в книге на фрегате "Адмирал флота Касатонов" - РИА Новости, 11.12.2023

Путин оставил запись в книге на фрегате "Адмирал флота Касатонов"

Президент РФ Владимир Путин после посещения фрегата "Адмирал флота Касатонов" оставил запись о том, что с такими моряками и кораблями Россия будет чувствовать... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:57

2023-12-11T15:57

2023-12-11T16:03

безопасность

россия

северодвинск

владимир путин

архангельская область

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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после посещения фрегата "Адмирал флота Касатонов" оставил запись о том, что с такими моряками и кораблями Россия будет чувствовать себя в безопасности. Путин в понедельник в Северодвинске принял участие в церемонии поднятия флагов на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III". Затем глава государства посетил фрегат "Адмирал флота Касатонов", где ему предложили оставить запись в книге почетных посетителей. "С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности", - написал Путин и зачитал сообщение вслух.

https://ria.ru/20231204/fregat-1913731511.html

россия

северодвинск

архангельская область

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Путин: "С такими моряками Россия будет чувствовать себя в безопасности" "С такими моряками, с такими кораблями Россия будет чувствовать себя в безопасности". Путин после церемонии поднятия флагов оставил запись, в которой оценил новые подлодки. 2023-12-11T15:57 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, северодвинск, владимир путин, архангельская область