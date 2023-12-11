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Путин оставил запись в книге на фрегате "Адмирал флота Касатонов" - РИА Новости, 11.12.2023
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15:57 11.12.2023 (обновлено: 16:03 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/korabli-1915105981.html
Путин оставил запись в книге на фрегате "Адмирал флота Касатонов"
Путин оставил запись в книге на фрегате "Адмирал флота Касатонов" - РИА Новости, 11.12.2023
Путин оставил запись в книге на фрегате "Адмирал флота Касатонов"
Президент РФ Владимир Путин после посещения фрегата "Адмирал флота Касатонов" оставил запись о том, что с такими моряками и кораблями Россия будет чувствовать... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:57
2023-12-11T16:03
безопасность
россия
северодвинск
владимир путин
архангельская область
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после посещения фрегата "Адмирал флота Касатонов" оставил запись о том, что с такими моряками и кораблями Россия будет чувствовать себя в безопасности. Путин в понедельник в Северодвинске принял участие в церемонии поднятия флагов на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III". Затем глава государства посетил фрегат "Адмирал флота Касатонов", где ему предложили оставить запись в книге почетных посетителей. "С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности", - написал Путин и зачитал сообщение вслух.
https://ria.ru/20231204/fregat-1913731511.html
россия
северодвинск
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60
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Путин: "С такими моряками Россия будет чувствовать себя в безопасности"
"С такими моряками, с такими кораблями Россия будет чувствовать себя в безопасности". Путин после церемонии поднятия флагов оставил запись, в которой оценил новые подлодки.
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безопасность, россия, северодвинск, владимир путин, архангельская область
Безопасность, Россия, Северодвинск, Владимир Путин, Архангельская область
Путин оставил запись в книге на фрегате "Адмирал флота Касатонов"

Путин: с такими кораблями Россия будет чувствовать себя в безопасности

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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин после посещения фрегата "Адмирал флота Касатонов" оставил запись о том, что с такими моряками и кораблями Россия будет чувствовать себя в безопасности.
Путин в понедельник в Северодвинске принял участие в церемонии поднятия флагов на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III". Затем глава государства посетил фрегат "Адмирал флота Касатонов", где ему предложили оставить запись в книге почетных посетителей.
"С такими моряками, с такими кораблями и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности", - написал Путин и зачитал сообщение вслух.
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БезопасностьРоссияСеверодвинскВладимир ПутинАрхангельская область
 
 
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