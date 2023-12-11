https://ria.ru/20231211/korabli-1915093788.html

Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей

Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей - РИА Новости, 11.12.2023

Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей

Россия обязательно реализует все планы по строительству подводных и надводных кораблей, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:22

2023-12-11T15:22

2023-12-11T15:50

россия

владимир путин

дальний восток

безопасность

арктика

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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Россия обязательно реализует все планы по строительству подводных и надводных кораблей, заявил президент Владимир Путин."Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-Морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах мирового океана", - сказал он на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III".

https://ria.ru/20231207/arktika-1914329473.html

россия

дальний восток

арктика

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россия, владимир путин, дальний восток, безопасность, арктика