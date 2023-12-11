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Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей - РИА Новости, 11.12.2023
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15:22 11.12.2023 (обновлено: 15:50 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/korabli-1915093788.html
Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей
Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей - РИА Новости, 11.12.2023
Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей
Россия обязательно реализует все планы по строительству подводных и надводных кораблей, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:22
2023-12-11T15:50
россия
владимир путин
дальний восток
безопасность
арктика
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Россия обязательно реализует все планы по строительству подводных и надводных кораблей, заявил президент Владимир Путин."Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-Морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах мирового океана", - сказал он на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III".
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россия
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россия, владимир путин, дальний восток, безопасность, арктика
Россия, Владимир Путин, Дальний Восток, Безопасность, Арктика
Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей

Путин: РФ реализует все планы по строительству подводных и надводных кораблей

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Россия обязательно реализует все планы по строительству подводных и надводных кораблей, заявил президент Владимир Путин.
"Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-Морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах мирового океана", - сказал он на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III".
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