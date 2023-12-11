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Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей
Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей - РИА Новости, 11.12.2023
Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей
Россия обязательно реализует все планы по строительству подводных и надводных кораблей, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:22
2023-12-11T15:22
2023-12-11T15:50
россия
владимир путин
дальний восток
безопасность
арктика
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СЕВЕРОДВИНСК, 11 дек - РИА Новости. Россия обязательно реализует все планы по строительству подводных и надводных кораблей, заявил президент Владимир Путин."Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей, количественно укрепим боеготовность Военно-Морского флота России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии. В важнейших стратегических районах мирового океана", - сказал он на церемонии поднятия российского флага на атомной подводной лодке "Красноярск" и атомном подводном крейсере "Император Александр III".
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россия, владимир путин, дальний восток, безопасность, арктика
Россия, Владимир Путин, Дальний Восток, Безопасность, Арктика
Путин рассказал о планах по строительству подводных и надводных кораблей
Путин: РФ реализует все планы по строительству подводных и надводных кораблей