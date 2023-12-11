https://ria.ru/20231211/konstitutsiya-1915144994.html
Медведев допустил точечные изменения в Конституции
Медведев допустил точечные изменения в Конституции - РИА Новости, 11.12.2023
Медведев допустил точечные изменения в Конституции
Условий для изменения Конституции сейчас нет, но точечные изменения могут быть, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:50
2023-12-11T17:50
2023-12-11T23:06
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Условий для изменения Конституции сейчас нет, но точечные изменения могут быть, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами — отличниками учебы и победителями олимпиад."Да, могут быть ситуации, когда общественные изменения настолько серьезные, что нужно принимать даже не новую редакцию Конституции или отдельные поправки, а просто новую Конституцию. Но сейчас таких условий нет, и надеюсь, что таких условий и не будет, потому что, говоря простым языком, это, как правило, следствие революций", — сказал он.Медведев подчеркнул, что Конституция — консервативный документ, однако его донастройка безусловно будет происходить."Точечные изменения в Конституцию точно будут", — добавил он.
https://ria.ru/20220629/ideologiya-1798973191.html
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дмитрий медведев, единая россия
Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев допустил точечные изменения в Конституции
Медведев допустил внесение точечных изменений в Конституцию РФ
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Условий для изменения Конституции сейчас нет, но точечные изменения могут быть, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами — отличниками учебы и победителями олимпиад.
"Да, могут быть ситуации, когда общественные изменения настолько серьезные, что нужно принимать даже не новую редакцию Конституции или отдельные поправки, а просто новую Конституцию. Но сейчас таких условий нет, и надеюсь, что таких условий и не будет, потому что, говоря простым языком, это, как правило, следствие революций", — сказал он.
Медведев подчеркнул, что Конституция — консервативный документ, однако его донастройка безусловно будет происходить.
"Точечные изменения в Конституцию точно будут", — добавил он.
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