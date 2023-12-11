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Конституция за 30 лет доказала свою работоспособность, заявил Медведев - РИА Новости, 11.12.2023
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16:25 11.12.2023 (обновлено: 16:44 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/konstitutsiya-1915117371.html
Конституция за 30 лет доказала свою работоспособность, заявил Медведев
Конституция за 30 лет доказала свою работоспособность, заявил Медведев - РИА Новости, 11.12.2023
Конституция за 30 лет доказала свою работоспособность, заявил Медведев
Конституция РФ за 30 лет доказала свою работоспособность, но это не означает, что всё идеально, она не является застывшим документом, но обновляться часто не... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:25
2023-12-11T16:44
россия
дмитрий медведев
единая россия
политика
конституция рф
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Конституция РФ за 30 лет доказала свою работоспособность, но это не означает, что всё идеально, она не является застывшим документом, но обновляться часто не должна, считает председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Конституция не должна приниматься часто, да и обновляться она часто не должна. Но это не значит, что это застывший документ, конечно... У нас этой Конституции 30 лет, она в целом себя показала как действующий инструмент, юридический документ, которым определяются права, свободы, обязанности граждан нашей страны и выстраивается система государственной власти, основные принципы правовой системы перечисляются", - заявил Медведев в ходе встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад.Он подчеркнул, что Конституция РФ за 30 лет "доказала свою работоспособность". "Это не означает, что всё идеально... Мы все исходим из того, что Конституция - это не только документ высшей юридической силы, но и акт непосредственного действия. Нормы Конституции применяются к общественным отношениям непосредственно. Но в некоторых случаях они требуют того, что юристы называют словом "опосредование". То есть использование актов другой силы. Всё это говорит о том, что Конституция живет и работает", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20231122/konstitutsiya-1911034523.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, политика, конституция рф
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Политика, Конституция РФ
Конституция за 30 лет доказала свою работоспособность, заявил Медведев

Медведев: Конституция за 30 лет доказала работоспособность, но не все идеально

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Конституция РФ за 30 лет доказала свою работоспособность, но это не означает, что всё идеально, она не является застывшим документом, но обновляться часто не должна, считает председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Конституция не должна приниматься часто, да и обновляться она часто не должна. Но это не значит, что это застывший документ, конечно... У нас этой Конституции 30 лет, она в целом себя показала как действующий инструмент, юридический документ, которым определяются права, свободы, обязанности граждан нашей страны и выстраивается система государственной власти, основные принципы правовой системы перечисляются", - заявил Медведев в ходе встречи со школьниками и студентами - отличниками учебы и победителями олимпиад.
Он подчеркнул, что Конституция РФ за 30 лет "доказала свою работоспособность". "Это не означает, что всё идеально... Мы все исходим из того, что Конституция - это не только документ высшей юридической силы, но и акт непосредственного действия. Нормы Конституции применяются к общественным отношениям непосредственно. Но в некоторых случаях они требуют того, что юристы называют словом "опосредование". То есть использование актов другой силы. Всё это говорит о том, что Конституция живет и работает", - сказал Медведев.
Текст обновленной конституции РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
В Госдуме предложили продолжить реформировать Конституцию
22 ноября, 13:22
 
РоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияПолитикаКонституция РФ
 
 
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