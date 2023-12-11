https://ria.ru/20231211/konstitutsiya-1915065365.html

В Госдуме считают, что менять Конституцию в ближайшие годы не придется

В Госдуме считают, что менять Конституцию в ближайшие годы не придется - РИА Новости, 11.12.2023

В Госдуме считают, что менять Конституцию в ближайшие годы не придется

Конституция России в ближайшие десять лет не будет нуждаться в изменениях, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:02

2023-12-11T14:02

2023-12-11T14:03

политика

россия

павел крашенинников

госдума рф

конституция рф

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Конституция России в ближайшие десять лет не будет нуждаться в изменениях, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В 2020 году он являлся одним из сопредседателей рабочей группы по поправкам к конституции. "Считаю, что не нуждается. Я бы хотел, чтобы еще лет 10", - ответил Крашенинников на вопрос журналистов о том, нуждается ли в ближайшее время конституция в правках. Он отметил, что когда в 1993 году Конституция РФ была принята, многие говорили о том, что в скором времени будет нужна другая, однако принятый в то время основной закон, получивший дополнения в 2020-м, работает до сих пор. "У нас была первая конституция диктатуры пролетариата…, были ленинские…, были сталинские…, брежневские - и они все не были конституциями прямого действия. Они были всем чем угодно, но не нормативным актом… (Теперь же) есть конституция прямого действия, плюс есть механизм (на тот случай), когда закон противоречит конституции, есть Конституционный суд", - также рассказал Крашенинников.

https://ria.ru/20230127/konstitutsiya-1847996629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, павел крашенинников, госдума рф, конституция рф