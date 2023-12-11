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В Госдуме считают, что менять Конституцию в ближайшие годы не придется - РИА Новости, 11.12.2023
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14:02 11.12.2023 (обновлено: 14:03 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/konstitutsiya-1915065365.html
В Госдуме считают, что менять Конституцию в ближайшие годы не придется
В Госдуме считают, что менять Конституцию в ближайшие годы не придется - РИА Новости, 11.12.2023
В Госдуме считают, что менять Конституцию в ближайшие годы не придется
Конституция России в ближайшие десять лет не будет нуждаться в изменениях, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:02
2023-12-11T14:03
политика
россия
павел крашенинников
госдума рф
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Конституция России в ближайшие десять лет не будет нуждаться в изменениях, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. В 2020 году он являлся одним из сопредседателей рабочей группы по поправкам к конституции. "Считаю, что не нуждается. Я бы хотел, чтобы еще лет 10", - ответил Крашенинников на вопрос журналистов о том, нуждается ли в ближайшее время конституция в правках. Он отметил, что когда в 1993 году Конституция РФ была принята, многие говорили о том, что в скором времени будет нужна другая, однако принятый в то время основной закон, получивший дополнения в 2020-м, работает до сих пор. "У нас была первая конституция диктатуры пролетариата…, были ленинские…, были сталинские…, брежневские - и они все не были конституциями прямого действия. Они были всем чем угодно, но не нормативным актом… (Теперь же) есть конституция прямого действия, плюс есть механизм (на тот случай), когда закон противоречит конституции, есть Конституционный суд", - также рассказал Крашенинников.
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политика, россия, павел крашенинников, госдума рф, конституция рф
Политика, Россия, Павел Крашенинников, Госдума РФ, Конституция РФ
В Госдуме считают, что менять Конституцию в ближайшие годы не придется

Крашенинников: Конституции в ближайшие десять лет не будут нужны изменения

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ
Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституция РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Конституция России в ближайшие десять лет не будет нуждаться в изменениях, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
В 2020 году он являлся одним из сопредседателей рабочей группы по поправкам к конституции.
"Считаю, что не нуждается. Я бы хотел, чтобы еще лет 10", - ответил Крашенинников на вопрос журналистов о том, нуждается ли в ближайшее время конституция в правках. Он отметил, что когда в 1993 году Конституция РФ была принята, многие говорили о том, что в скором времени будет нужна другая, однако принятый в то время основной закон, получивший дополнения в 2020-м, работает до сих пор.
"У нас была первая конституция диктатуры пролетариата…, были ленинские…, были сталинские…, брежневские - и они все не были конституциями прямого действия. Они были всем чем угодно, но не нормативным актом… (Теперь же) есть конституция прямого действия, плюс есть механизм (на тот случай), когда закон противоречит конституции, есть Конституционный суд", - также рассказал Крашенинников.
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