https://ria.ru/20231211/konkurs-1915139220.html

Школьники из Туркмении поучаствовали в конкурсе по русскому языку

Школьники из Туркмении поучаствовали в конкурсе по русскому языку - РИА Новости, 11.12.2023

Школьники из Туркмении поучаствовали в конкурсе по русскому языку

Около двухсот учащихся 9-11 классов из Туркмении принимают участие в международном конкурсе по русскому языку, проводимом филиалом Россотрудничества в Ашхабаде... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:31

2023-12-11T17:31

2023-12-11T17:31

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АШХАБАД, 11 дек - РИА Новости. Около двухсот учащихся 9-11 классов из Туркмении принимают участие в международном конкурсе по русскому языку, проводимом филиалом Россотрудничества в Ашхабаде при поддержке государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. Цель конкурса, проводимого в дистанционном формате, повышение интереса к изучению русского языка среди граждан Туркмении в Год русского языка, как языка межнационального общения в СНГ, определение уровня владения русского языка, развитие творческих способностей учащихся и расширение знаний по русскому языку. Участниками конкурса могут стать ученики школ Туркмении в возрасте от 14 до 17 лет, сроки его проведения - с 11 декабря по 25 декабря 2023 года. Как сообщили корреспонденту РИА Новости в филиале Россотрудничества в Ашхабаде, по итогам конкурса все его участники получат сертификаты, дающие дополнительные баллы и преимущества при оценке личных достижений для поступления в вузы РФ по квоте Россотрудничества. А участники, занявшие первые три места, получат к тому же и ценные призы. Участие в конкурсе бесплатное, в языковом состязании может участвовать любой желающий. Результаты конкурса будут опубликованы на портале государственного института русского языка им. А.С. Пушкина "Образование на русском" 15 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20231204/lavrov-1913639182.html

https://ria.ru/20231013/sng-1902493639.html

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туркмения, ашхабад, россия, снг, в мире