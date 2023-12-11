https://ria.ru/20231211/konkurs-1915139220.html
Школьники из Туркмении поучаствовали в конкурсе по русскому языку
Школьники из Туркмении поучаствовали в конкурсе по русскому языку - РИА Новости, 11.12.2023
Школьники из Туркмении поучаствовали в конкурсе по русскому языку
Около двухсот учащихся 9-11 классов из Туркмении принимают участие в международном конкурсе по русскому языку, проводимом филиалом Россотрудничества в Ашхабаде... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:31
2023-12-11T17:31
2023-12-11T17:31
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АШХАБАД, 11 дек - РИА Новости. Около двухсот учащихся 9-11 классов из Туркмении принимают участие в международном конкурсе по русскому языку, проводимом филиалом Россотрудничества в Ашхабаде при поддержке государственного института русского языка им. А.С. Пушкина. Цель конкурса, проводимого в дистанционном формате, повышение интереса к изучению русского языка среди граждан Туркмении в Год русского языка, как языка межнационального общения в СНГ, определение уровня владения русского языка, развитие творческих способностей учащихся и расширение знаний по русскому языку. Участниками конкурса могут стать ученики школ Туркмении в возрасте от 14 до 17 лет, сроки его проведения - с 11 декабря по 25 декабря 2023 года. Как сообщили корреспонденту РИА Новости в филиале Россотрудничества в Ашхабаде, по итогам конкурса все его участники получат сертификаты, дающие дополнительные баллы и преимущества при оценке личных достижений для поступления в вузы РФ по квоте Россотрудничества. А участники, занявшие первые три места, получат к тому же и ценные призы. Участие в конкурсе бесплатное, в языковом состязании может участвовать любой желающий. Результаты конкурса будут опубликованы на портале государственного института русского языка им. А.С. Пушкина "Образование на русском" 15 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20231204/lavrov-1913639182.html
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туркмения, ашхабад, россия, снг, в мире
Туркмения, Ашхабад, Россия, СНГ, В мире
Школьники из Туркмении поучаствовали в конкурсе по русскому языку
Около 200 школьников из Туркмении поучаствовали в конкурсе по русскому языку
АШХАБАД, 11 дек - РИА Новости. Около двухсот учащихся 9-11 классов из Туркмении принимают участие в международном конкурсе по русскому языку, проводимом филиалом Россотрудничества в Ашхабаде при поддержке государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.
Цель конкурса, проводимого в дистанционном формате, повышение интереса к изучению русского языка среди граждан Туркмении в Год русского языка, как языка межнационального общения в СНГ, определение уровня владения русского языка, развитие творческих способностей учащихся и расширение знаний по русскому языку.
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Участниками конкурса могут стать ученики школ Туркмении в возрасте от 14 до 17 лет, сроки его проведения - с 11 декабря по 25 декабря 2023 года.
Как сообщили корреспонденту РИА Новости в филиале Россотрудничества в Ашхабаде, по итогам конкурса все его участники получат сертификаты, дающие дополнительные баллы и преимущества при оценке личных достижений для поступления в вузы РФ по квоте Россотрудничества. А участники, занявшие первые три места, получат к тому же и ценные призы.
Участие в конкурсе бесплатное, в языковом состязании может участвовать любой желающий. Результаты конкурса будут опубликованы на портале государственного института русского языка им. А.С. Пушкина "Образование на русском" 15 февраля 2024 года.
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