https://ria.ru/20231211/khimveschestva-1915171647.html

Спецоперация, 11 декабря: ВСУ готовят провокацию с химическими веществами

Спецоперация, 11 декабря: ВСУ готовят провокацию с химическими веществами - РИА Новости, 11.12.2023

Спецоперация, 11 декабря: ВСУ готовят провокацию с химическими веществами

О возможной провокации в зоне СВО со стороны Киева, поисках замены для Владимира Зеленского и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:51

2023-12-11T19:51

2023-12-11T21:48

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

владимир зеленский

сергей нарышкин

игорь кириллов

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. О возможной провокации в зоне СВО со стороны Киева, поисках замены для Владимира Зеленского и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.ВСУ могут применить химическое и биологическое оружиеУкраинские войска, провалившие контрнаступление, могут применить химическое и биологическое оружие и устроить провокацию на подконтрольной территории в полосе действий наиболее активно наступающей российской группировки, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В связи с тем, что Вооруженным силам Украины не удалось достигнуть успехов в ходе так называемого контрнаступления, предполагаем, что произойдет смещение их активности в сторону нестандартных форм ведения военных действий, в том числе применения химических и биологических средств", — сказал он на брифинге.По словам Кириллова, не исключены и провокации с применением отравляющих веществ, чтобы в дальнейшем обвинить в этом Москву. Партию прекурсоров иприта для этого уже закупили в Германии. Кроме того, ВСУ планируют заразить патогенными биологическими объектами питьевую воду, запасы продовольствия и корма для животных.Начальник войск РХБЗ также рассказал, что в результате СВО удалось получить подтверждения опасного характера экспериментов Пентагона на Украине: на местных жителях испытывали фармпрепараты и вывозили биологические образцы за рубеж. В целом, по словам Кириллова, военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы даже у ближайших союзников. Ищут замену Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, сославшись на разведсообщество США, что в скором времени может возникнуть потребность замены Владимира Зеленского. Среди причин — его бесконечное хамство, кумовство и коррупция, а также неспособность "маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона и союзников". Среди возможных преемников украинского президента, по словам Нарышкина, в Брюсселе рассматривают Валерия Залужного, Кирилла Буданова, Андрея Ермака, Алексея Арестовича и Виталия Кличко. Кто-то из них, по мнению европейцев, должен стать "украинским Пилсудским" и на десятилетия создать прочный "санитарный кордон" между Россией и Европой, подчеркнул глава СВР. Прекращение огня предусматривается тогда, когда ВСУ окончательно утратят наступательный потенциал. Нарышкин подчеркнул, что "заокеанские хозяева" при этом неизбежно бросят киевский режим. Разгромлена агентурная сетьФСБ сообщила, что в 2023 году предотвратила в Крыму 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами. При этом удалось найти 15 подготовленных ими схронов, изъять 37 самодельных бомб и более 200 килограммов взрывчатки. За подготовку диверсионно-террористических актов уже осудили десять человек. Возбуждены и расследуются более 30 уголовных дел террористической направленности, по инкриминируемым преступлениям предусмотрено наказание до 25 лет лишения свободы. По данным ФСБ, в этом году на полуострове удалось разгромить глубоко законспирированную разветвленную сеть агентов спецслужб Украины, созданную под контролем западных кураторов. Как уточняется, они должны были совершить резонансные теракты и диверсии против представителей органов местной власти, российских военнослужащих и сотрудников ФСБ, а также объектов энергетики и транспорта на полуострове. "Задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению 5 диверсий на участках железнодорожных путей в Симферопольском, Кировском районах Республики Крым и в районе города Феодосии; подрывам газопроводов в городе Симферополе и поселке городского типа Кореиз, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим Министерства обороны России, принимающим участие в специальной военной операции", — рассказали в российской спецслужбе. Отражены 27 атак ВСУ Согласно сводке Минобороны, российские войска за сутки отразили 27 атак украинских военных в Харьковской и Запорожской областях, ЛНР и ДНР. Кроме того, в ЛНР, ДНР и Запорожской областях противнику было нанесено поражение. Потери Киева — до 570 военнослужащих, танк, БМП, две бронемашины, три гаубицы Д-30, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, а также два склада вооружения. Средства ПВО сбили 24 украинских дрона. БезнаказанныеФакты массового применения на Украине пыток в отношении россиян признали представители ООН, сообщил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод. По его словам, украинские власти никак не наказали даже тех, кто публично демонстрировал пытки или убийство российских пленных.Поддержка Киева заканчиваетсяБританское Минобороны сообщило, что страна передаст Украине два минно-поисковых корабля класса Sandown из состава Королевского флота "с целью укрепления способности Украины действовать на море". По данным газеты The Wall Street Journal, в странах Европы растет беспокойство по поводу недостаточных запасов оружия на фоне оказания помощи Украине. Как отмечает издание, за годы сокращения бюджета большая часть промышленного потенциала Европы по производству оружия была подорвана, а США переходят к более изоляционистской позиции.Издание Financial Times и вовсе утверждает, что Зеленский к концу недели может столкнуться с тем, что два его самых важных союзника — США и ЕС — откажутся возобновить финансовую помощь Украине. В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал продолжать и увеличивать поддержку Киева. По его словам, сейчас не время снижать поддержку Украины. Он также высказался о недопустимости раскола по вопросу поддержки Киева со стороны Евросоюза, несмотря на позицию Венгрии, которая блокирует сразу несколько решений по оказанию помощи.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915117818.html

https://ria.ru/20231211/sudba-1915111068.html

https://ria.ru/20231211/vstuplenie-1915159574.html

https://ria.ru/20231211/siyyarto-1915133750.html

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915007265.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, сергей нарышкин, игорь кириллов, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины