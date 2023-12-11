https://ria.ru/20231211/khezbolla-1915156093.html

Израиль согласился на несколько пунктов наблюдений "Хезболлы" на границе

Израиль согласился на несколько пунктов наблюдений "Хезболлы" на границе - РИА Новости, 11.12.2023

Израиль согласился на несколько пунктов наблюдений "Хезболлы" на границе

Израиль согласился на сохранение ливанским шиитским движением "Хезболлах" нескольких пунктов наблюдения на ливано-израильской границе, сообщает телеканал... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:28

2023-12-11T18:28

2023-12-11T18:34

в мире

израиль

хезболла

ливан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754585448_0:48:3555:2048_1920x0_80_0_0_ea31860ca07c69fb878a5ff2e19b9421.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Израиль согласился на сохранение ливанским шиитским движением "Хезболлах" нескольких пунктов наблюдения на ливано-израильской границе, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники. "Израиль согласился, что "Хезболлах" будет поддерживать несколько пунктов наблюдения", - говорится в сообщении телеканала.Телеканал отмечает, что Израиль согласился на это при условии, что наблюдательные пункты "Хезболлах" будут совместными с армией Ливана и французскими силами, которые, по мнению Израиля, должны быть размещены на ливано-израильской границе.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20231210/livan-1914954561.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, хезболла, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас