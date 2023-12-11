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Израиль согласился на несколько пунктов наблюдений "Хезболлы" на границе - РИА Новости, 11.12.2023
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18:28 11.12.2023 (обновлено: 18:34 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/khezbolla-1915156093.html
Израиль согласился на несколько пунктов наблюдений "Хезболлы" на границе
Израиль согласился на несколько пунктов наблюдений "Хезболлы" на границе - РИА Новости, 11.12.2023
Израиль согласился на несколько пунктов наблюдений "Хезболлы" на границе
Израиль согласился на сохранение ливанским шиитским движением "Хезболлах" нескольких пунктов наблюдения на ливано-израильской границе, сообщает телеканал... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:28
2023-12-11T18:34
в мире
израиль
хезболла
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Израиль согласился на сохранение ливанским шиитским движением "Хезболлах" нескольких пунктов наблюдения на ливано-израильской границе, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники. "Израиль согласился, что "Хезболлах" будет поддерживать несколько пунктов наблюдения", - говорится в сообщении телеканала.Телеканал отмечает, что Израиль согласился на это при условии, что наблюдательные пункты "Хезболлах" будут совместными с армией Ливана и французскими силами, которые, по мнению Израиля, должны быть размещены на ливано-израильской границе.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231210/livan-1914954561.html
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в мире, израиль, хезболла, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас
В мире, Израиль, Хезболла, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС
Израиль согласился на несколько пунктов наблюдений "Хезболлы" на границе

Al-Hadath: Израиль согласен на несколько пунктов наблюдений Хезболлы на границе

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкСитуация в Бейруте
Ситуация в Бейруте - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Израиль согласился на сохранение ливанским шиитским движением "Хезболлах" нескольких пунктов наблюдения на ливано-израильской границе, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники.
«
"Израиль согласился, что "Хезболлах" будет поддерживать несколько пунктов наблюдения", - говорится в сообщении телеканала.
Телеканал отмечает, что Израиль согласился на это при условии, что наблюдательные пункты "Хезболлах" будут совместными с армией Ливана и французскими силами, которые, по мнению Израиля, должны быть размещены на ливано-израильской границе.
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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В миреИзраильХезболлаЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАС
 
 
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