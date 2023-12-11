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Более 21 тысячи человек побывали на катках в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 11.12.2023
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Новости Подмосковья
 
18:02 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/katki_podmoskove-1915147429.html
Более 21 тысячи человек побывали на катках в Подмосковье за неделю
Более 21 тысячи человек побывали на катках в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 11.12.2023
Более 21 тысячи человек побывали на катках в Подмосковье за неделю
В Подмосковье катки стали одними из самых посещаемых точек за прошедшую неделю, там побывало более 21 тысячи человек, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:02
2023-12-11T18:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
катки
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Подмосковье катки стали одними из самых посещаемых точек за прошедшую неделю, там побывало более 21 тысячи человек, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства. "На сегодняшний день на территории Московской области функционируют 18 крупных катков с искусственным покрытием. На этой неделе запланировано открытие двух крупных катков в Ленинском городском округе и одного на Центральной площади Солнечногорска", — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. На этой неделе за все дни катки посетило более 21 тысячи человек. 9 декабря была зафиксирована посещаемость в 3,2 тысячи человек, а в воскресенье - в 4,5 тысячи. До конца декабря в Подмосковье будет открыто 30 катков с искусственным льдом. Два из них находятся в объектах спорта, четыре - в объектах образования, восемь - на площадях и набережных, 16 - в парках. В парках Московской области в этом зимнем сезоне будет работать 30 катков с натуральным льдом.
https://ria.ru/20231204/katki-1913590162.html
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московская область (подмосковье), катки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Катки

Более 21 тысячи человек побывали на катках в Подмосковье за неделю

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛюди катаются на катке
Люди катаются на катке - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Люди катаются на катке
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Подмосковье катки стали одними из самых посещаемых точек за прошедшую неделю, там побывало более 21 тысячи человек, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
"На сегодняшний день на территории Московской области функционируют 18 крупных катков с искусственным покрытием. На этой неделе запланировано открытие двух крупных катков в Ленинском городском округе и одного на Центральной площади Солнечногорска", — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
На этой неделе за все дни катки посетило более 21 тысячи человек. 9 декабря была зафиксирована посещаемость в 3,2 тысячи человек, а в воскресенье - в 4,5 тысячи.
До конца декабря в Подмосковье будет открыто 30 катков с искусственным льдом. Два из них находятся в объектах спорта, четыре - в объектах образования, восемь - на площадях и набережных, 16 - в парках.
В парках Московской области в этом зимнем сезоне будет работать 30 катков с натуральным льдом.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Катки
 
 
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