https://ria.ru/20231211/katki_podmoskove-1915147429.html

Более 21 тысячи человек побывали на катках в Подмосковье за неделю

Более 21 тысячи человек побывали на катках в Подмосковье за неделю - РИА Новости, 11.12.2023

Более 21 тысячи человек побывали на катках в Подмосковье за неделю

В Подмосковье катки стали одними из самых посещаемых точек за прошедшую неделю, там побывало более 21 тысячи человек, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:02

2023-12-11T18:02

2023-12-11T18:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

катки

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Подмосковье катки стали одними из самых посещаемых точек за прошедшую неделю, там побывало более 21 тысячи человек, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства. "На сегодняшний день на территории Московской области функционируют 18 крупных катков с искусственным покрытием. На этой неделе запланировано открытие двух крупных катков в Ленинском городском округе и одного на Центральной площади Солнечногорска", — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. На этой неделе за все дни катки посетило более 21 тысячи человек. 9 декабря была зафиксирована посещаемость в 3,2 тысячи человек, а в воскресенье - в 4,5 тысячи. До конца декабря в Подмосковье будет открыто 30 катков с искусственным льдом. Два из них находятся в объектах спорта, четыре - в объектах образования, восемь - на площадях и набережных, 16 - в парках. В парках Московской области в этом зимнем сезоне будет работать 30 катков с натуральным льдом.

https://ria.ru/20231204/katki-1913590162.html

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московская область (подмосковье), катки