https://ria.ru/20231211/izrail-1914996262.html

Израиль молча приветствовал финансирование ХАМАС из Катара, пишут СМИ

Израиль молча приветствовал финансирование ХАМАС из Катара, пишут СМИ - РИА Новости, 11.12.2023

Израиль молча приветствовал финансирование ХАМАС из Катара, пишут СМИ

Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на протяжении многих лет молча приветствовало финансирование ХАМАС из Катара, надеясь на то, что это... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T08:25

2023-12-11T08:25

2023-12-11T08:25

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на протяжении многих лет молча приветствовало финансирование ХАМАС из Катара, надеясь на то, что это поможет им сохранить власть и мир в секторе Газа, пишет издание New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, на протяжении нескольких лет Катар финансировал сектор Газа с гуманитарными целями, такими как выплата правительственных зарплат и покупка топлива для поддержания работы электростанций. Однако представители израильской разведки теперь полагают, что эти деньги сыграли свою роль в успехе нападения на Израиль 7 октября. По словам одного высокопоставленного западного дипломата, западные правительства уже давно пришли к выводу, что ХАМАС получает деньги в том числе из этих выплат. "В течение многих лет правительство Катара ежемесячно отправляло миллионы долларов в сектор Газа — деньги, которые помогали поддерживать там правительство ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не только терпел эти выплаты, но и поощрял их", - пишет издание. Издание отмечает, что негласное решение поддержать эти выплаты - это часть "авантюры" Нетаньяху, заключавшейся в вере в то, что устойчивый поток денег поддержит мир в Газе и позволит остаться у власти. В то же время критики израильского премьера называют это решение частью стратегии по "покупке молчания" Нетаньяху. Несмотря на то, что израильские военные получали планы вторжения ХАМАС, а аналитики наблюдали за масштабными учениями прямо у границы в секторе Газа, выплаты продолжались. При этом многие годы деньги передавались в присутствии офицеров израильской разведки. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231210/gaza-1914914789.html

https://ria.ru/20231209/konflikt-1914864776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, катар, россия, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон