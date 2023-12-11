https://ria.ru/20231211/izbienie-1915154376.html

На Алтае девочка-подросток избила ребенка, цитируя сериал "Слово пацана"

На Алтае девочка-подросток избила ребенка, цитируя сериал "Слово пацана" - РИА Новости, 11.12.2023

На Алтае девочка-подросток избила ребенка, цитируя сериал "Слово пацана"

Девочка-подросток избила ребенка в Алтайском крае, цитируя героев сериала "Слово пацана", СУСК по Алтайскому краю и главк МВД проводят проверку. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:23

2023-12-11T18:23

2023-12-11T18:23

происшествия

алтайский край

советский район

россия

сергей бурунов

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БАРНАУЛ, 11 дек - РИА Новости. Девочка-подросток избила ребенка в Алтайском крае, цитируя героев сериала "Слово пацана", СУСК по Алтайскому краю и главк МВД проводят проверку. Видео опубликовали в понедельник местные СМИ. На видео девочка-подросток преследует девочку младше, бьет ее руками по лицу и толкает на землю. Ребенок плачет, девочка еще несколько раз бьет ее рукой по лицу и встает со словами "пацаны ногами не бьют". По данным СМИ, девочка из 7 класса издевалась над пятиклассницей. "В одной из социальных сетей опубликовано видео, на котором несовершеннолетняя девочка применяет насилие, а также оскорбительно высказывается в адрес девочки помладше. В пояснении к видео известно, что инцидент произошел в селе Советское Советского района. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю зарегистрирована доследственная проверка", - говорится в сообщении СУСК по Алтайскому краю. Как уточнили в СУСК, уже был проведен разговор с девочками и их родителями. "Все девочки воспитываются в благополучных семьях и ранее на учете в органах системы профилактики не состояли", - добавили в ведомстве. Как уточнили в ГУ МВД по Алтайскому краю, инцидент произошел еще 3 декабря. В Советский район направлена группа сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних краевого главка. "Степень тяжести вреда, причиненного здоровью подростка, устанавливается. В ходе проверки будут выяснены все причины и обстоятельства произошедшего. С несовершеннолетними и их родителями проводится необходимая профилактическая работа", - говорится в сообщении ведомства. Также прокурор Алтайского края Антон Герман поручил территориальному прокурору детально разобраться в произошедшем, установить лиц на видеозаписи и дать оценку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Фразу "пацаны ногами не бьют" использовали герои сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Премьерные серии сериала Жоры Крыжовникова, в котором снялись Рузиль Минекаев, Иван Янковский, Сергей Бурунов, вышли в онлайн-кинотеатрах Wink и Start 9 ноября. Сериал повествует о молодежных преступных группировках на фоне перестройки. Председатель комитета ГД по защите семьи Нина Останина обращалась в Следственный комитет и Роскомнадзор РФ для проверки сериала "Слово пацана" на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Роскомнадзор не выявил в сериале нарушений российского законодательства.

https://ria.ru/20231211/narusheniya-1915023740.html

https://ria.ru/20231206/nakopleniya-1914178002.html

алтайский край

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происшествия, алтайский край, советский район, россия, сергей бурунов, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф