https://ria.ru/20231211/izbienie-1915149373.html

Калининградец избил бывшую жену в гимназии на глазах у ребенка

Калининградец избил бывшую жену в гимназии на глазах у ребенка - РИА Новости, 11.12.2023

Калининградец избил бывшую жену в гимназии на глазах у ребенка

Жителя Калининграда привлекли к административной ответственности за избиение бывшей жены на глазах у ребенка прямо в гимназии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:07

2023-12-11T18:07

2023-12-11T18:07

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КАЛИНИНГРАД, 11 дек — РИА Новости. Жителя Калининграда привлекли к административной ответственности за избиение бывшей жены на глазах у ребенка прямо в гимназии, сообщает пресс-служба регионального УВД. "Сотрудники ПДН ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда установили факт применения мужчиной 1982 года рождения насилия в отношении супруги и составили в отношении него протокол об административном правонарушении", - говорится в сообщении. Как установлено в ходе проверки, бывшие супруги поссорились в стенах учебного заведения, и мужчина несколько раз ударил женщину. Конфликт развернулся на глазах их общего ребенка, девятилетнего мальчика, проживающего с отцом. Все, что произошло в стенах учебного заведения, попал на камеру, где видно, что мальчик бросился защищать маму. "Мать несовершеннолетнего в тот же день написала заявление о привлечении агрессора к ответственности", - говорится в релизе. Административный протокол по статье "Побои" находится на рассмотрении в Ленинградском районном суде.

https://ria.ru/20231208/arest-1914648234.html

https://ria.ru/20231206/podrostok-1914215171.html

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происшествия, калининград, россия, ленинградский район