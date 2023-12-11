https://ria.ru/20231211/izbienie-1915149373.html
Калининградец избил бывшую жену в гимназии на глазах у ребенка
Калининградец избил бывшую жену в гимназии на глазах у ребенка - РИА Новости, 11.12.2023
Калининградец избил бывшую жену в гимназии на глазах у ребенка
Жителя Калининграда привлекли к административной ответственности за избиение бывшей жены на глазах у ребенка прямо в гимназии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:07
2023-12-11T18:07
2023-12-11T18:07
происшествия
калининград
россия
ленинградский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909225847_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_f7b6d0a1ecd8680ebf4ab682dd571bfd.jpg
КАЛИНИНГРАД, 11 дек — РИА Новости. Жителя Калининграда привлекли к административной ответственности за избиение бывшей жены на глазах у ребенка прямо в гимназии, сообщает пресс-служба регионального УВД. "Сотрудники ПДН ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда установили факт применения мужчиной 1982 года рождения насилия в отношении супруги и составили в отношении него протокол об административном правонарушении", - говорится в сообщении. Как установлено в ходе проверки, бывшие супруги поссорились в стенах учебного заведения, и мужчина несколько раз ударил женщину. Конфликт развернулся на глазах их общего ребенка, девятилетнего мальчика, проживающего с отцом. Все, что произошло в стенах учебного заведения, попал на камеру, где видно, что мальчик бросился защищать маму. "Мать несовершеннолетнего в тот же день написала заявление о привлечении агрессора к ответственности", - говорится в релизе. Административный протокол по статье "Побои" находится на рассмотрении в Ленинградском районном суде.
https://ria.ru/20231208/arest-1914648234.html
https://ria.ru/20231206/podrostok-1914215171.html
калининград
россия
ленинградский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909225847_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b7b15dc6915e161b62e7412f39c8cf64.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, россия, ленинградский район
Происшествия, Калининград, Россия, Ленинградский район
Калининградец избил бывшую жену в гимназии на глазах у ребенка
Калининградец избил экс-жену на глазах у сына — мальчик бросился защищать маму