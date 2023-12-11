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Медведев ответил на вопрос о средствах борьбы с переписыванием истории - РИА Новости, 11.12.2023
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17:50 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/istoriya-1915144982.html
Медведев ответил на вопрос о средствах борьбы с переписыванием истории
Медведев ответил на вопрос о средствах борьбы с переписыванием истории - РИА Новости, 11.12.2023
Медведев ответил на вопрос о средствах борьбы с переписыванием истории
Правовые средства далеко не главное в противостоянии попыткам переписать историю, но и они должны использоваться, заявил председатель "Единой России" Дмитрий... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:50
2023-12-11T17:50
дмитрий медведев
польша
единая россия
восточная европа
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правовые средства далеко не главное в противостоянии попыткам переписать историю, но и они должны использоваться, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами – отличниками учебы и победителями олимпиад. В ходе выступления Медведев напомнил о случаях сноса памятников советским войнам Красной Армии в Восточной Европе. Политик назвал такие действия кощунством и абсолютным цинизмом. "Для того, чтобы освободить Польшу, сложили головы сотни тысяч советских солдат, а там сейчас сносят памятники только потому, что это выгодно тем или иным политическим силам", - сказал Медведев. "Этому мы должны противостоять. Как противостоять? Да по-разному. Вы знаете, здесь правовые средства далеко не главное, но они должны быть", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20231115/oskvernenie-1909525178.html
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дмитрий медведев, польша, единая россия, восточная европа, в мире
Дмитрий Медведев, Польша, Единая Россия, Восточная Европа, В мире
Медведев ответил на вопрос о средствах борьбы с переписыванием истории

Медведев заявил о важности правовых средств в борьбе с переписыванием истории

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правовые средства далеко не главное в противостоянии попыткам переписать историю, но и они должны использоваться, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече со школьниками и студентами – отличниками учебы и победителями олимпиад.
В ходе выступления Медведев напомнил о случаях сноса памятников советским войнам Красной Армии в Восточной Европе. Политик назвал такие действия кощунством и абсолютным цинизмом.
«
"Для того, чтобы освободить Польшу, сложили головы сотни тысяч советских солдат, а там сейчас сносят памятники только потому, что это выгодно тем или иным политическим силам", - сказал Медведев.
"Этому мы должны противостоять. Как противостоять? Да по-разному. Вы знаете, здесь правовые средства далеко не главное, но они должны быть", - сказал Медведев.
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Дмитрий МедведевПольшаЕдиная РоссияВосточная ЕвропаВ мире
 
 
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