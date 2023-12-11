https://ria.ru/20231211/investitsionnye_proekty-1914715297.html

Ефимов: Москва выделила более 400 гектаров земли для реализации МаИП

Ефимов: Москва выделила более 400 гектаров земли для реализации МаИП - РИА Новости, 11.12.2023

Ефимов: Москва выделила более 400 гектаров земли для реализации МаИП

Москва за последние семь лет предоставила промышленным предприятиям более 400 гектаров земли для строительства заводов в рамках реализации масштабных... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:09

2023-12-11T10:09

2023-12-11T10:09

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

экономика

инвестиции

промышленность

строительство

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Москва за последние семь лет предоставила промышленным предприятиям более 400 гектаров земли для строительства заводов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), заявил вице-мэр столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что на территории мегаполиса на разных этапах возведения реализуют 80 промышленных масштабных инвестпроектов. Эти проекты смогут обеспечить рабочими местами более 52 тысяч горожан."С 2016 года в городе реализуется такая мера поддержки, как масштабный инвестиционный проект, которая позволяет инвесторам возвести новые или расширить действующие производства. Взамен столица получает рабочие места, необходимую продукцию и налоговые отчисления", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что за указанный срок Москва предоставила свыше 400 гектаров земли, которые находятся в различных районах столичного мегаполиса для реализации 80 масштабных инвестпроектов. Предполагается, что предприниматели построят 3,5 миллиона квадратных метров промышленных площадей.Кроме того, в планах на предоставленной территории возвести несколько десятков современных производств строительной, пищевой, легкой, фармацевтической, автомобильной, электронной, бумажной и других отраслей промышленности.Как сообщил министр правительства столицы, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, в рамках 18 масштабных инвестпроектов предприниматели уже приступили к строительным работам производственных объектов по выпуску лекарств, ветеринарных медизделий, лифтового оборудования, а также инженерного центра электроники и других объектов. На эти цели правительство Москвы предоставило более 55 гектаров земли. Эти предприятия создадут почти шесть тысяч новых рабочих мест.С весны прошлого года инвесторы, планирующие модернизацию или расширение действующих или строительство новых производств, вправе рассчитывать на земельный участок, который они смогут снять в аренду по цене за 1 рубль в год.Как рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман, столица заключила с 21 компанией договоры аренды на 72,3 га земли по льготной ставке. Все участки предоставлены для реализации промышленных масштабных инвестпроектов на пять лет. За это время инвесторы, которым предоставили эту землю, должны достроить объекты производства. С помощью этой меры поддержки бизнесмены, желающие локализовать свое производство на территории столицы, могут с меньшими затратами начать выпускать важные для мегаполиса товары.Новые заводы дадут рабочие места примерно 10 тысячам москвичей. Например, в столичном районе Южное Бутово построят комплекс по производству мясной продукции для жителей столицы, а также корма премиум-класса для домашних питомцев. На эти цели столичное правительство предоставило два гектара земли. Предприятие создаст 350 рабочих мест. Новый завод будет работать по принципу замкнутого производства. Здесь будут выпускать разнообразный ассортимент товаров, а остатки мясного производства перерабатывать в корма для животных. Данная мера гарантирует отсутствие вреда для экологии.Ранее Ефимов сообщил, что на северо-западе Москвы инвестор построит многофункциональный центр с медкластером в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.

https://ria.ru/20231208/investor-1914470897.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика, инвестиции, промышленность, строительство