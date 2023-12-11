https://ria.ru/20231211/investitsii-1915191361.html

Архангельский губернатор рассказал о росте объема инвестиций в регионе

Архангельский губернатор рассказал о росте объема инвестиций в регионе - РИА Новости, 11.12.2023

Архангельский губернатор рассказал о росте объема инвестиций в регионе

В инвестиционной сфере Архангельской области отмечается положительная динамика, валовый региональный продукт растет, а все инвесторы вернулись к своим... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T22:32

2023-12-11T22:32

2023-12-11T22:39

архангельская область

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технологии

архангельская область

россия

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александр цыбульский

ржд

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек – РИА Новости. В инвестиционной сфере Архангельской области отмечается положительная динамика, валовый региональный продукт растет, а все инвесторы вернулись к своим инвестиционным программам и запускают новые производства, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава региона отметил, что с учетом специфики региональной экономики 2022 год был для Архангельской области непростым. Те санкции, которые были введены против некоторых отраслей промышленности, возымели определенный эффект в прошлом году, но в 2023 год по всем направлениям отмечается устойчивая траектория восстановительного роста. "ВРП вырос практически на один процент, а в ближайшие 2024–2025 годы мы прогнозируем его дальнейший рост на 2-4 процента", – рассказал Цыбульский. Как отметил глава региона, инвестиционному росту в среднесрочной перспективе будет способствовать реализация проектов в сфере судостроения и судоремонта, транспорта и логистики, добычи полезных ископаемых, а также в сфере строительства."Инвестиции стали расти. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в 2022 году, мы отмечаем хорошее отношение к продолжению инвестпроектов. На сегодняшний день все инвесторы вернулись к своим инвестиционным программам и запускают новые производства, – отметил глава региона. Так, в сферу транспорта в ближайшие три года будет направлено порядка 25 миллиардов рублей – это вложения в рамках инвестпрограммы РЖД, средства на завершение реконструкции аэропорта Архангельск, а также инвестиции в развитие портовой и терминальной инфраструктуры. В долгосрочной перспективе наиболее масштабным является прорабатываемый проект по строительству нового глубоководного района морского порта Архангельск – в рамках первого этапа по строительству контейнерного терминала объем инвестиций составит 111,4 миллиарда рублей на 2025–2028 годы. Цыбульский также отметил, что существенный вклад в увеличение объема инвестиций также обеспечат проекты, направленные на модернизацию и создание новых мощностей в судостроительном и судоремонтном комплексах региона – на их реализацию направлено более 25 миллиардов рублей. Так, Севмаш и центр судоремонта "Звездочка" планируют построить два плавучих дока и технически переоснастить наливную док-камеру. В сфере добычи полезных ископаемых продолжается реализация крупных проектов по строительству горно-обогатительных комбинатов на базе месторождений имени В. Гриба и имени М.В. Ломоносова. Алмазодобывающие компании Архангельской области планируют начать освоение новых трубок, а в перспективе 5-7 лет увеличить добычу на два миллиона тонн в год. Уникальным как для Архангельской области, так и для России в целом является проект по строительству предприятия полного цикла по производству кристаллического йода марки "Ч", 100% которого сегодня импортируется в Россию. Инвестор планирует создание фармацевтического производства субстанций на основе йода, а площадкой для размещения производства выбрана создаваемая в настоящее время территория опережающего развития. Кроме "йодного" проекта в рамках ТОР также будут созданы новые импортозамещающие машиностроительные производства: производство харвестерных головок и форвардеров для лесозаготовительной отрасли, а также другой специализированной техники. Вместе с тем планируется открытие завода по производству железобетонных изделий для нужд крупных арктических проектов и современный центр обработки данных. Также инвестиционному росту будет способствовать реализация проектов в сфере строительства – объем инвестиций в масштабные инвестиционные проекты составит порядка 30 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230411/rzhd-1864548994.html

https://ria.ru/20230327/arktika-1860955214.html

https://ria.ru/20231211/natsproekty-1915178875.html

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Наталья Макарова

экономика, технологии, архангельская область, россия, владимир путин, александр цыбульский, ржд, звездочка