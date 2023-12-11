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Форум по развитию инклюзивного образования прошел в Мининском университете

Форум по развитию инклюзивного образования прошел в Мининском университете - РИА Новости, 11.12.2023

Форум по развитию инклюзивного образования прошел в Мининском университете

В Мининском университете в Год педагога и наставника прошел Всероссийский сетевой форум “Инклюзивное высшее педагогическое образование: тенденции и перспективы... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:55

2023-12-11T14:55

2023-12-11T14:55

год педагога и наставника

общество

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В Мининском университете в Год педагога и наставника прошел Всероссийский сетевой форум “Инклюзивное высшее педагогическое образование: тенденции и перспективы развития”. Главной темой обсуждения стали векторы развития инклюзии в вузах.Участие в форуме приняли более 400 специалистов, в том числе представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, занимающихся вопросами обучения лиц с инвалидностью, преподаватели и сотрудники вузов со всей России, представители общественных объединений инвалидов, некоммерческих организаций, студенческой молодежи, в том числе инклюзивные волонтеры.По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, инклюзивное образование является важнейшим направлением образовательной политики в Российской Федерации.“Одним из основных достижений образовательной системы России последних лет стала открытость, прозрачность инклюзии для общества. Сеть РУМЦ как раз работает на эту задачу. Наш РУМЦ функционирует на территории 7 регионов Приволжского федерального округа, имеет в сетевом партнерстве 35 вузов, подведомственных Минобрануки России. Сетью РУМЦ накоплен с 2017 года достаточный опыт, который мы сегодня успешно транслируем, а также прислушиваемся к инклюзивной повестке и других регионов. Я рад, что в рамках форума к обсуждению вопросов подключились специалисты из разных структур, в том числе и власти. Уверен, что вместе мы гораздо эффективнее будем решать те задачи, которые требуют нашего повышенного внимания и конкретных действий”, - подчеркнул Виктор Сдобняков.В рамках форума участники обсудили стратегические ориентиры вузов для решения задач развития инклюзивного высшего психолого-педагогического образования, механизмы межведомственного взаимодействия в рамках организации мероприятий, актуальные проблемы непрерывной профессионализации лиц с инвалидностью и ОВЗ.На форуме с докладом “Актуальные задачи научных исследований в области инклюзивного высшего психолого-педагогического образования”выступила доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор Института коррекционной педагогики РАО, председатель Экспертного совета по образованию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при Комитете Государственной Думы по науке и высшему образованию Татьяна Соловьева.Также специалисты отметили важность конкурсного движения, которое поможет людям с ОВЗ раскрыть свои профессиональные и личностные качества и поделились опытом сопровождения студенческой жизни обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.Значимость темы инклюзии подчеркнули первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию, академик РАО Олег Смолин, вице-президент Межрегионального Союза дефектологов России Оксана Симакова, ректор Луганского государственного университета имени В.Даля Виктор Рябичев. В онлайн-формате к событию присоединились заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова и заместитель директора Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Антонов.Кроме того, на форуме подвели итоги III Всероссийского конкурса практик инклюзивного высшего и среднего профессионального образования – 2023. Победителем в номинации “Цифровые технологии в инклюзивном образовательном процессе” стал вуз-партнер РУМЦ Мининского университета Тольяттинский государственный университет, представивший практику “Построение адаптивной модели инклюзивного онлайн-обучения на основе анализа цифрового следа студентов”.Организаторами форума стали РУМЦ Мининского университета совместно с РУМЦ МГППУ (г.Москва), РУМЦ им. РГПУ им. А.И. Герцена (г.Санкт-Петербург) при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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