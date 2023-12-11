https://ria.ru/20231211/infektsiya-1915187245.html

Время на исходе. Солдаты ВСУ массово заражаются "непобедимой" инфекцией

Время на исходе. Солдаты ВСУ массово заражаются "непобедимой" инфекцией - РИА Новости, 12.12.2023

Время на исходе. Солдаты ВСУ массово заражаются "непобедимой" инфекцией

Одним из последствий военного конфликта на Украине стал значительный рост устойчивых к антибиотикам инфекций в больницах и госпиталях, пишет британская... РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-11T21:49

2023-12-11T21:49

2023-12-12T00:07

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Одним из последствий военного конфликта на Украине стал значительный рост устойчивых к антибиотикам инфекций в больницах и госпиталях, пишет британская Telegraph."Больницы на Украине борются с тревожным ростом устойчивых к лекарствам инфекционных заболеваний на фоне продолжающихся боевых действий", — говорится в статье.Специалисты из Центра общественного здравоохранения Украины (UPSC) провели обследование на наличие инфекций в трех областных больницах в течение ноября и декабря 2022 года. Они сделали вывод, что рост антибиотикорезистентности привел к серьезному кризису, который требует принятия срочных мер.Около 14 процентов обследованных пациентов заболели во время пребывания в лечебном учреждении. Примерно 60 процентов пациентов заразились организмом, устойчивым к карбапенему, классу высокоэффективных антибиотиков, используемых при тяжелых бактериальных инфекциях.Высокие довоенные показатели устойчивости к противомикробным препаратам у жителей Украины, увеличение травм, связанных с вооруженным конфликтом, а также рост нагрузки на больницы приводят к интенсивному распространению антибиотикорезистентных бактерий, резюмируется в публикации.В мае начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по военно-биологической деятельности США сообщил, что документы, имеющиеся в распоряжении российского Минобороны, подтверждают участие американского института сухопутных войск в изучении устойчивости микробов к антибиотикам. По его словам, в четырех украинских военных госпиталях, расположенных в разных частях страны, изучались 813 микроорганизмов, полученных от 162 пациентов.

https://ria.ru/20231211/akter-1915135295.html

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политика, украина, сша, войска рхбз