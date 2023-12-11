https://ria.ru/20231211/indiya-1915017473.html

Верховный суд Индии поддержал упразднение штата Джамму и Кашмир

Верховный суд Индии поддержал упразднение штата Джамму и Кашмир - РИА Новости, 11.12.2023

Верховный суд Индии поддержал упразднение штата Джамму и Кашмир

Верховный суд Индии поддержал действия властей по отмене специального статуса штата Джамму и Кашмир, заявил председатель Верховного суда Индии Дхананджайя... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:50

2023-12-11T10:50

2023-12-11T10:50

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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 дек – РИА Новости. Верховный суд Индии поддержал действия властей по отмене специального статуса штата Джамму и Кашмир, заявил председатель Верховного суда Индии Дхананджайя Йешвант Чандрачуд. В августе 2019 года после череды терактов в штате Джамму и Кашмир власти Индии упразднили этот штат и создали на его месте две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) - Джамму и Кашмир и Ладакх. Для этого парламент Индии отменил статью конституции 370, которая наделяла штат особым статусом. Конституционная коллегия из пяти судей, в которую входит председатель Верховного суда, одновременно рассматривала более 20 петиций, оспаривающих решение правительства Индии об отмене особого статуса региона. В частости, суд высшей инстанции должен был рассмотреть вопрос, мог ли законодательный орган отменить статью 370 без согласия граждан Джамму и Кашмира. "Мы считаем, что статья 370 является временным положением. Она была введена для достижения переходных целей, чтобы обеспечить временную договоренность до тех пор, пока учредительное собрание штата не будет сформировано и не сможет принять решение о законодательной компетенции властей Индии… Президент был уполномочен издать приказ об отмене статьи 370.. Введение отмены статьи 370 не является недобросовестным. Это законное осуществление власти", - заявил Чандрачуд. Верховный судья также постановил, что "восстановление государственности на союзной территории Джамму и Кашмир должно быть осуществлено в кратчайшие сроки" и поручил избирательной комиссии Индии провести выборы на территории Джамму и Кашмир 30 сентября следующего года. В своем решении суд также оставил в силе решение о создании союзной территории Ладакх.

https://ria.ru/20230802/indiya-1887746415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, в мире, джамму