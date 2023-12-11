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Курдская автономия Омска собрала гумпомощь для жителей новых регионов
Курдская автономия Омска собрала гумпомощь для жителей новых регионов - РИА Новости, 11.12.2023
Курдская автономия Омска собрала гумпомощь для жителей новых регионов
Омская курдская автономия собрала груз гуманитарной помощи для жителей новых регионов России, рассказали в Telegram-канале гумцентра Омской области. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:37
2023-12-11T09:37
2023-12-11T09:37
надежные люди
омская область
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ОМСК, 11 дек- РИА Новости. Омская курдская автономия собрала груз гуманитарной помощи для жителей новых регионов России, рассказали в Telegram-канале гумцентра Омской области. Представители региональной курдской национально-культурной автономии приурочили акцию по сбору гумпомощи к новому году. "Огромная благодарность Махсоеву Мусе Наврузовичу, председателю Местной курдской национально-культурной автономии г. Омска. Его семья совместно с бизнесменом Байрамовым Канбаром месяц готовили гуманитарный груз, чтобы передать новые вещи для мирных жителей", - написали в Telegram-канале. Из Омска готовятся к отправке женская, мужская и детская верхняя одежда, и обувь, а также теплые вещи. Ранее гумпомощь для бойцов в зоне СВО и жителей новых территорий отправили сотрудники омского завода "Сатурн". В регионе прошла акция "Омички рукавички", в рамках которой коллектив предприятия собрал посылку с теплыми вещами.
https://ria.ru/20231208/svo-1914727570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область
Надежные люди, Омская область
Курдская автономия Омска собрала гумпомощь для жителей новых регионов
Курдская автономия Омска собрала груз гуманитарной помощи жителям новых регионов
ОМСК, 11 дек- РИА Новости.
Омская курдская автономия собрала груз гуманитарной помощи для жителей новых регионов России, рассказали в Telegram-канале
гумцентра Омской области.
Представители региональной курдской национально-культурной автономии приурочили акцию по сбору гумпомощи к новому году.
"Огромная благодарность Махсоеву Мусе Наврузовичу, председателю Местной курдской национально-культурной автономии г. Омска. Его семья совместно с бизнесменом Байрамовым Канбаром месяц готовили гуманитарный груз, чтобы передать новые вещи для мирных жителей", - написали в Telegram-канале.
Из Омска готовятся к отправке женская, мужская и детская верхняя одежда, и обувь, а также теплые вещи. Ранее гумпомощь для бойцов в зоне СВО и жителей новых территорий отправили сотрудники омского завода "Сатурн". В регионе прошла акция "Омички рукавички", в рамках которой коллектив предприятия собрал посылку с теплыми вещами.
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