https://ria.ru/20231211/gumpomosch-1915004779.html

Курдская автономия Омска собрала гумпомощь для жителей новых регионов

Курдская автономия Омска собрала гумпомощь для жителей новых регионов - РИА Новости, 11.12.2023

Курдская автономия Омска собрала гумпомощь для жителей новых регионов

​Омская курдская автономия собрала груз гуманитарной помощи для жителей новых регионов России, рассказали в Telegram-канале гумцентра Омской области. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T09:37

2023-12-11T09:37

2023-12-11T09:37

надежные люди

омская область

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ОМСК, 11 дек- РИА Новости. ​Омская курдская автономия собрала груз гуманитарной помощи для жителей новых регионов России, рассказали в Telegram-канале гумцентра Омской области. Представители региональной курдской национально-культурной автономии приурочили акцию по сбору гумпомощи к новому году. "Огромная благодарность Махсоеву Мусе Наврузовичу, председателю Местной курдской национально-культурной автономии г. Омска. Его семья совместно с бизнесменом Байрамовым Канбаром месяц готовили гуманитарный груз, чтобы передать новые вещи для мирных жителей", - написали в Telegram-канале. Из Омска готовятся к отправке женская, мужская и детская верхняя одежда, и обувь, а также теплые вещи. Ранее гумпомощь для бойцов в зоне СВО и жителей новых территорий отправили сотрудники омского завода "Сатурн". В регионе прошла акция "Омички рукавички", в рамках которой коллектив предприятия собрал посылку с теплыми вещами.

https://ria.ru/20231208/svo-1914727570.html

омская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область