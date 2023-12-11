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Курдская автономия Омска собрала гумпомощь для жителей новых регионов - РИА Новости, 11.12.2023
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09:37 11.12.2023
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Курдская автономия Омска собрала гумпомощь для жителей новых регионов
Курдская автономия Омска собрала гумпомощь для жителей новых регионов - РИА Новости, 11.12.2023
Курдская автономия Омска собрала гумпомощь для жителей новых регионов
​Омская курдская автономия собрала груз гуманитарной помощи для жителей новых регионов России, рассказали в Telegram-канале гумцентра Омской области. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:37
2023-12-11T09:37
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омская область
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ОМСК, 11 дек- РИА Новости. ​Омская курдская автономия собрала груз гуманитарной помощи для жителей новых регионов России, рассказали в Telegram-канале гумцентра Омской области. Представители региональной курдской национально-культурной автономии приурочили акцию по сбору гумпомощи к новому году. "Огромная благодарность Махсоеву Мусе Наврузовичу, председателю Местной курдской национально-культурной автономии г. Омска. Его семья совместно с бизнесменом Байрамовым Канбаром месяц готовили гуманитарный груз, чтобы передать новые вещи для мирных жителей", - написали в Telegram-канале. Из Омска готовятся к отправке женская, мужская и детская верхняя одежда, и обувь, а также теплые вещи. Ранее гумпомощь для бойцов в зоне СВО и жителей новых территорий отправили сотрудники омского завода "Сатурн". В регионе прошла акция "Омички рукавички", в рамках которой коллектив предприятия собрал посылку с теплыми вещами.
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омская область
Надежные люди, Омская область
Курдская автономия Омска собрала гумпомощь для жителей новых регионов

Курдская автономия Омска собрала груз гуманитарной помощи жителям новых регионов

© Фото : Гумцентр Омской области/TelegramКурдская автономия Омска собрала гумпомощь для жителей новых регионов России
Курдская автономия Омска собрала гумпомощь для жителей новых регионов России - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Гумцентр Омской области/Telegram
Курдская автономия Омска собрала гумпомощь для жителей новых регионов России
Читать ria.ru в
ОМСК, 11 дек- РИА Новости. ​Омская курдская автономия собрала груз гуманитарной помощи для жителей новых регионов России, рассказали в Telegram-канале гумцентра Омской области.
Представители региональной курдской национально-культурной автономии приурочили акцию по сбору гумпомощи к новому году.
"Огромная благодарность Махсоеву Мусе Наврузовичу, председателю Местной курдской национально-культурной автономии г. Омска. Его семья совместно с бизнесменом Байрамовым Канбаром месяц готовили гуманитарный груз, чтобы передать новые вещи для мирных жителей", - написали в Telegram-канале.
Из Омска готовятся к отправке женская, мужская и детская верхняя одежда, и обувь, а также теплые вещи. Ранее гумпомощь для бойцов в зоне СВО и жителей новых территорий отправили сотрудники омского завода "Сатурн". В регионе прошла акция "Омички рукавички", в рамках которой коллектив предприятия собрал посылку с теплыми вещами.
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