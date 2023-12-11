https://ria.ru/20231211/grechikha-1915019591.html

Алтайский край поставил рекорд по сбору гречихи

Алтайский край поставил рекорд по сбору гречихи - РИА Новости, 11.12.2023

Алтайский край поставил рекорд по сбору гречихи

Алтайский край поставил рекорд по сбору гречихи - аграрии намолотили 929 тысяч тонн, рассказал губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:03

2023-12-11T11:03

2023-12-11T11:03

алтайский край

экономика

алтайский край

россия

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 11 дек - РИА Новости. Алтайский край поставил рекорд по сбору гречихи - аграрии намолотили 929 тысяч тонн, рассказал губернатор Виктор Томенко. "Наш Алтай из года в год остается самым "гречневым" регионом России. Больше половины общероссийского урожая выращивается у нас. Даже в сложнейших условиях этого года хозяйствам удалось поставить рекорд — по предварительным данным, они намолотили 929 тысяч тонн гречихи. Это на 100 тысяч тонн больше 2022 года. За всю историю региона такого сбора гречихи еще не было", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Ранее губернатор отмечал, что уходящий сельхозсезон — один из наихудших по погодным условиям за последние десятилетия. При этом аграриям удалось собрать 4,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, 1,5 миллиона тонн масличных культур. Также за десять месяцев этого года произошёл прирост по различным сферам животноводства и увеличение объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности более, чем на 12%.

https://ria.ru/20231124/tursezon-1911509174.html

алтайский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, алтайский край, россия, виктор томенко