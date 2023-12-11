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Алтайский край поставил рекорд по сбору гречихи - РИА Новости, 11.12.2023
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Алтайский край
Алтайский край
 
11:03 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/grechikha-1915019591.html
Алтайский край поставил рекорд по сбору гречихи
Алтайский край поставил рекорд по сбору гречихи - РИА Новости, 11.12.2023
Алтайский край поставил рекорд по сбору гречихи
Алтайский край поставил рекорд по сбору гречихи - аграрии намолотили 929 тысяч тонн, рассказал губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:03
2023-12-11T11:03
алтайский край
экономика
алтайский край
россия
виктор томенко
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БАРНАУЛ, 11 дек - РИА Новости. Алтайский край поставил рекорд по сбору гречихи - аграрии намолотили 929 тысяч тонн, рассказал губернатор Виктор Томенко. "Наш Алтай из года в год остается самым "гречневым" регионом России. Больше половины общероссийского урожая выращивается у нас. Даже в сложнейших условиях этого года хозяйствам удалось поставить рекорд — по предварительным данным, они намолотили 929 тысяч тонн гречихи. Это на 100 тысяч тонн больше 2022 года. За всю историю региона такого сбора гречихи еще не было", - написал Томенко в своём Telegram-канале. Ранее губернатор отмечал, что уходящий сельхозсезон — один из наихудших по погодным условиям за последние десятилетия. При этом аграриям удалось собрать 4,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, 1,5 миллиона тонн масличных культур. Также за десять месяцев этого года произошёл прирост по различным сферам животноводства и увеличение объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности более, чем на 12%.
https://ria.ru/20231124/tursezon-1911509174.html
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экономика, алтайский край, россия, виктор томенко
Алтайский край, Экономика, Алтайский край, Россия, Виктор Томенко
Алтайский край поставил рекорд по сбору гречихи

Аграрии в Алтайском крае намолотили 929 тысяч тонн гречихи

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства Владимира Филипповича Чернышова вблизи села Шалап в Целинном районе Алтайского края
Уборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства Владимира Филипповича Чернышова вблизи села Шалап в Целинном районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства Владимира Филипповича Чернышова вблизи села Шалап в Целинном районе Алтайского края. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 11 дек - РИА Новости. Алтайский край поставил рекорд по сбору гречихи - аграрии намолотили 929 тысяч тонн, рассказал губернатор Виктор Томенко.
"Наш Алтай из года в год остается самым "гречневым" регионом России. Больше половины общероссийского урожая выращивается у нас. Даже в сложнейших условиях этого года хозяйствам удалось поставить рекорд — по предварительным данным, они намолотили 929 тысяч тонн гречихи. Это на 100 тысяч тонн больше 2022 года. За всю историю региона такого сбора гречихи еще не было", - написал Томенко в своём Telegram-канале.
Ранее губернатор отмечал, что уходящий сельхозсезон — один из наихудших по погодным условиям за последние десятилетия. При этом аграриям удалось собрать 4,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, 1,5 миллиона тонн масличных культур. Также за десять месяцев этого года произошёл прирост по различным сферам животноводства и увеличение объемов производства пищевой и перерабатывающей промышленности более, чем на 12%.
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