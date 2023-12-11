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Кумпилов проверил реализацию проектов городской среды в Майкопе и Адыгейске - РИА Новости, 11.12.2023
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Республика Адыгея
 
20:26 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/gorodskaya_sreda-1915178095.html
Кумпилов проверил реализацию проектов городской среды в Майкопе и Адыгейске
Кумпилов проверил реализацию проектов городской среды в Майкопе и Адыгейске - РИА Новости, 11.12.2023
Кумпилов проверил реализацию проектов городской среды в Майкопе и Адыгейске
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проконтролировал ход создания лесопарковой зоны "Мэздах" в Майкопе и парка отдыха в Адыгейске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T20:26
2023-12-11T20:26
республика адыгея
мурат кумпилов
майкоп
общество
адыгейск
городская среда
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МАЙКОП, 11 дек – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проконтролировал ход создания лесопарковой зоны "Мэздах" в Майкопе и парка отдыха в Адыгейске, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Кумпилов провел совещание по вопросам реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. "В текущем году ими стали проекты благоустройства лесопарковой зоны "Мэздах" и парка отдыха в Адыгейске (II этап). Также рассмотрен вопрос благоустройства бульвара "55 лет Победы" в микрорайоне Черемушки в Майкопе. Реализация данных проектов запланирована на 2024 год. Глава Адыгеи отметил важность реализации проектов благоустройства и создания новых зон отдыха. Мурат Кумпилов подчеркнул актуальность данной работы с учетом ожиданий жителей республики, которые также были озвучены в ходе прямой линии с руководителем региона", – говорится в сообщении Уточняется, что работы по проекту "Мэздах" ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве с ДОМ.РФ. Здесь будут созданы условия для семейного и активного отдыха. Первый этап проекта включает в себя создание троп и велодорожек на основных маршрутах, прокладку освещения, создание детской многофункциональной площадки, остановок общественного транспорта и парковок, благоустройство экотропы "Культура и быт адыгов". На последующих этапах будут построены объекты сферы услуг, созданы пешеходные, велосипедные и конный маршруты, смотровые площадки и зоны для кемпинга. "Глава республики также дал ряд поручений по реализации проекта в Адыгейске, который вновь стал победителем во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды", – добавляется в пресс-релизе.
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мурат кумпилов, майкоп, общество, адыгейск, городская среда
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Майкоп, Общество, Адыгейск, Городская среда

Кумпилов проверил реализацию проектов городской среды в Майкопе и Адыгейске

© Фото предоставлено правительством Адыгеи Проект парка "Мэздах" в Майкопе
Проект парка Мэздах в Майкопе
© Фото предоставлено правительством Адыгеи
Проект парка "Мэздах" в Майкопе
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 11 дек – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проконтролировал ход создания лесопарковой зоны "Мэздах" в Майкопе и парка отдыха в Адыгейске, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Кумпилов провел совещание по вопросам реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
"В текущем году ими стали проекты благоустройства лесопарковой зоны "Мэздах" и парка отдыха в Адыгейске (II этап). Также рассмотрен вопрос благоустройства бульвара "55 лет Победы" в микрорайоне Черемушки в Майкопе. Реализация данных проектов запланирована на 2024 год. Глава Адыгеи отметил важность реализации проектов благоустройства и создания новых зон отдыха. Мурат Кумпилов подчеркнул актуальность данной работы с учетом ожиданий жителей республики, которые также были озвучены в ходе прямой линии с руководителем региона", – говорится в сообщении
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Уточняется, что работы по проекту "Мэздах" ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве с ДОМ.РФ. Здесь будут созданы условия для семейного и активного отдыха. Первый этап проекта включает в себя создание троп и велодорожек на основных маршрутах, прокладку освещения, создание детской многофункциональной площадки, остановок общественного транспорта и парковок, благоустройство экотропы "Культура и быт адыгов". На последующих этапах будут построены объекты сферы услуг, созданы пешеходные, велосипедные и конный маршруты, смотровые площадки и зоны для кемпинга.
"Глава республики также дал ряд поручений по реализации проекта в Адыгейске, который вновь стал победителем во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды", – добавляется в пресс-релизе.
 
Республика АдыгеяМурат КумпиловМайкопОбществоАдыгейскГородская среда
 
 
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