https://ria.ru/20231211/gorodskaya_sreda-1915178095.html

Кумпилов проверил реализацию проектов городской среды в Майкопе и Адыгейске

Кумпилов проверил реализацию проектов городской среды в Майкопе и Адыгейске - РИА Новости, 11.12.2023

Кумпилов проверил реализацию проектов городской среды в Майкопе и Адыгейске

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проконтролировал ход создания лесопарковой зоны "Мэздах" в Майкопе и парка отдыха в Адыгейске, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:26

2023-12-11T20:26

2023-12-11T20:26

республика адыгея

мурат кумпилов

майкоп

общество

адыгейск

городская среда

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МАЙКОП, 11 дек – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проконтролировал ход создания лесопарковой зоны "Мэздах" в Майкопе и парка отдыха в Адыгейске, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Кумпилов провел совещание по вопросам реализации проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. "В текущем году ими стали проекты благоустройства лесопарковой зоны "Мэздах" и парка отдыха в Адыгейске (II этап). Также рассмотрен вопрос благоустройства бульвара "55 лет Победы" в микрорайоне Черемушки в Майкопе. Реализация данных проектов запланирована на 2024 год. Глава Адыгеи отметил важность реализации проектов благоустройства и создания новых зон отдыха. Мурат Кумпилов подчеркнул актуальность данной работы с учетом ожиданий жителей республики, которые также были озвучены в ходе прямой линии с руководителем региона", – говорится в сообщении Уточняется, что работы по проекту "Мэздах" ведутся в рамках соглашения о сотрудничестве с ДОМ.РФ. Здесь будут созданы условия для семейного и активного отдыха. Первый этап проекта включает в себя создание троп и велодорожек на основных маршрутах, прокладку освещения, создание детской многофункциональной площадки, остановок общественного транспорта и парковок, благоустройство экотропы "Культура и быт адыгов". На последующих этапах будут построены объекты сферы услуг, созданы пешеходные, велосипедные и конный маршруты, смотровые площадки и зоны для кемпинга. "Глава республики также дал ряд поручений по реализации проекта в Адыгейске, который вновь стал победителем во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды", – добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20231123/razvitie_sela-1911344787.html

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мурат кумпилов, майкоп, общество, адыгейск, городская среда