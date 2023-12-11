https://ria.ru/20231211/goroda-1915159148.html

Путин призвал создать реестр региональных практик по развитию Арктики

Путин призвал создать реестр региональных практик по развитию Арктики - РИА Новости, 11.12.2023

Путин призвал создать реестр региональных практик по развитию Арктики

Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создать реестр лучших региональных практик по развитию арктических городов. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:41

2023-12-11T18:41

2023-12-11T18:53

арктика

владимир путин

экономика

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создать реестр лучших региональных практик по развитию арктических городов."Безусловно, согласен с тем, что нужно обобщить и создать своего рода реестр лучших региональных практик по развитию арктических городов, это действительно эффективное решение по организации работы транспортной системы, социальной инфраструктуры, общественных пространств в самом широком смысле этого слова в условиях севера", - сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.

https://ria.ru/20231211/arktika-1915149712.html

арктика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

арктика, владимир путин, экономика