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Путин призвал создать реестр региональных практик по развитию Арктики - РИА Новости, 11.12.2023
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18:41 11.12.2023 (обновлено: 18:53 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/goroda-1915159148.html
Путин призвал создать реестр региональных практик по развитию Арктики
Путин призвал создать реестр региональных практик по развитию Арктики - РИА Новости, 11.12.2023
Путин призвал создать реестр региональных практик по развитию Арктики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создать реестр лучших региональных практик по развитию арктических городов. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:41
2023-12-11T18:53
арктика
владимир путин
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создать реестр лучших региональных практик по развитию арктических городов.&quot;Безусловно, согласен с тем, что нужно обобщить и создать своего рода реестр лучших региональных практик по развитию арктических городов, это действительно эффективное решение по организации работы транспортной системы, социальной инфраструктуры, общественных пространств в самом широком смысле этого слова в условиях севера&quot;, - сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.
https://ria.ru/20231211/arktika-1915149712.html
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арктика, владимир путин, экономика
Арктика, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал создать реестр региональных практик по развитию Арктики

Путин: надо создать реестр региональных практик по развитию арктических городов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / POOL
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создать реестр лучших региональных практик по развитию арктических городов.
«

"Безусловно, согласен с тем, что нужно обобщить и создать своего рода реестр лучших региональных практик по развитию арктических городов, это действительно эффективное решение по организации работы транспортной системы, социальной инфраструктуры, общественных пространств в самом широком смысле этого слова в условиях севера", - сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения средней общеобразовательной школы №7 имени В. Н. Булатова в Архангельске - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Путин назвал ключевой фактор для увеличения населения в арктической зоне
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