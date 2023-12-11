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Путин призвал создать реестр региональных практик по развитию Арктики
Путин призвал создать реестр региональных практик по развитию Арктики - РИА Новости, 11.12.2023
Путин призвал создать реестр региональных практик по развитию Арктики
Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создать реестр лучших региональных практик по развитию арктических городов. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:41
2023-12-11T18:41
2023-12-11T18:53
арктика
владимир путин
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо создать реестр лучших региональных практик по развитию арктических городов."Безусловно, согласен с тем, что нужно обобщить и создать своего рода реестр лучших региональных практик по развитию арктических городов, это действительно эффективное решение по организации работы транспортной системы, социальной инфраструктуры, общественных пространств в самом широком смысле этого слова в условиях севера", - сказал Путин на совещании по развитию опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.
https://ria.ru/20231211/arktika-1915149712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, владимир путин, экономика
Арктика, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал создать реестр региональных практик по развитию Арктики
Путин: надо создать реестр региональных практик по развитию арктических городов