https://ria.ru/20231211/gaza-1915042375.html
Посол в Израиле ответил на критику позиции России по конфликту в Газе
Посол в Израиле ответил на критику позиции России по конфликту в Газе - РИА Новости, 11.12.2023
Посол в Израиле ответил на критику позиции России по конфликту в Газе
Израильские дипломатические круги критически воспринимают российскую позицию относительно конфликта в секторе Газа, но Россия продолжит следовать этому курсу,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:27
2023-12-11T12:27
2023-12-11T12:27
анатолий викторов
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
ближний восток
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Израильские дипломатические круги критически воспринимают российскую позицию относительно конфликта в секторе Газа, но Россия продолжит следовать этому курсу, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире канала "Россия 24". Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что израильский премьер в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным "выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других форумах в отношении Израиля". Посол РФ отметил, что в Израиле "крайне критически" воспринимают позицию России по конфликту в секторе Газа. "Мы руководствуемся при выработке наших подходов исключительно интересам поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке, что в полной мере отвечает нашим государственным, национальным интересам в сфере безопасности. Мы продолжим это делать", - сказал посол России.Позиция России последовательна, моральна и обоснована "с точки зрения международного права и тех политических решений, которые были приняты в рамках ООН по ситуации в этом конфликте", отметил посол. При этом дипломат подчеркнул, что Россия серьезно относится к необходимости в полной мере учитывать интересы безопасности всех государств региона, в том числе Израиля, "при любых раскладах и вариантах решения существующих проблем". МИД России после обострения палестино-израильского конфликта призывал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Президент России Путин в ходе телефонного разговора с Нетаньяху заявил, что РФ готова оказывать всевозможное содействие для облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта, сообщила накануне пресс-служба Кремля. Российский лидер также подтвердил принципиальную позицию неприятия терроризма.
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анатолий викторов, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, ближний восток, биньямин нетаньяху, россия, в мире
Анатолий Викторов, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, Россия, В мире
Посол в Израиле ответил на критику позиции России по конфликту в Газе
Посол в Израиле: Россия останется верной своей позиции по Газе
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Израильские дипломатические круги критически воспринимают российскую позицию относительно конфликта в секторе Газа, но Россия продолжит следовать этому курсу, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире канала "Россия 24"
.
Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
сообщила, что израильский премьер в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным
"выразил недовольство позицией российских представителей в ООН
и на других форумах в отношении Израиля".
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
Посол РФ отметил, что в Израиле "крайне критически" воспринимают позицию России по конфликту в секторе Газа.
«
"Мы руководствуемся при выработке наших подходов исключительно интересам поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке, что в полной мере отвечает нашим государственным, национальным интересам в сфере безопасности. Мы продолжим это делать", - сказал посол России.
Позиция России последовательна, моральна и обоснована "с точки зрения международного права и тех политических решений, которые были приняты в рамках ООН по ситуации в этом конфликте", отметил посол.
При этом дипломат подчеркнул, что Россия серьезно относится к необходимости в полной мере учитывать интересы безопасности всех государств региона, в том числе Израиля, "при любых раскладах и вариантах решения существующих проблем".
МИД России после обострения палестино-израильского конфликта призывал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Президент России Путин в ходе телефонного разговора с Нетаньяху заявил, что РФ готова оказывать всевозможное содействие для облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта, сообщила накануне пресс-служба Кремля. Российский лидер также подтвердил принципиальную позицию неприятия терроризма.