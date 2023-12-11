https://ria.ru/20231211/gaza-1915015447.html

Посол в Израиле заявил, что эвакуация россиян из Газы почти закончилась

Посол в Израиле заявил, что эвакуация россиян из Газы почти закончилась - РИА Новости, 11.12.2023

Посол в Израиле заявил, что эвакуация россиян из Газы почти закончилась

Москва фактически завершает работу по эвакуации граждан, надеется завершить на днях массовую эвакуацию из сектора Газа, заявил посол России в Израиле Анатолий... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:43

2023-12-11T10:43

2023-12-11T11:03

россия

израиль

в мире

анатолий викторов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

сектор газа

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москва фактически завершает работу по эвакуации граждан, надеется завершить на днях массовую эвакуацию из сектора Газа, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24"."Продолжаем работу, фактически мы завершаем работу, по эвакуации. На рассмотрении всех сторон заинтересованных находятся несколько десятков граждан России и родственников. Надеемся буквально вот на днях массовую эвакуацию из сектора Газа завершить", - сказал посол.Он добавил, что в секторе Газа остаются несколько россиян. "Задача по их нахождению и освобождению еще усложняется. Тем не менее, мы активно продолжаем и над этим работать", - сказал Викторов. Он добавил, что Москва с самого начала конфликта выступала за немедленное освобождение всех удерживаемых в Газе и продолжает выражать свою готовность работать над вызволением не только россиян, но и граждан других государств."Несколько десятков российских граждан и палестинцев, которые являются ближайшими родственниками, по неизвестным причинам не вышли из сектора Газа. Можем предполагать самые неприятные сценарии и последствия", - подчеркнул Викторов.

https://ria.ru/20231207/samolet-1914490767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, израиль, в мире, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа