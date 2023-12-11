https://ria.ru/20231211/gaza-1915015447.html
Посол в Израиле заявил, что эвакуация россиян из Газы почти закончилась
Посол в Израиле заявил, что эвакуация россиян из Газы почти закончилась - РИА Новости, 11.12.2023
Посол в Израиле заявил, что эвакуация россиян из Газы почти закончилась
Москва фактически завершает работу по эвакуации граждан, надеется завершить на днях массовую эвакуацию из сектора Газа, заявил посол России в Израиле Анатолий... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:43
2023-12-11T10:43
2023-12-11T11:03
россия
израиль
в мире
анатолий викторов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москва фактически завершает работу по эвакуации граждан, надеется завершить на днях массовую эвакуацию из сектора Газа, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24"."Продолжаем работу, фактически мы завершаем работу, по эвакуации. На рассмотрении всех сторон заинтересованных находятся несколько десятков граждан России и родственников. Надеемся буквально вот на днях массовую эвакуацию из сектора Газа завершить", - сказал посол.Он добавил, что в секторе Газа остаются несколько россиян. "Задача по их нахождению и освобождению еще усложняется. Тем не менее, мы активно продолжаем и над этим работать", - сказал Викторов. Он добавил, что Москва с самого начала конфликта выступала за немедленное освобождение всех удерживаемых в Газе и продолжает выражать свою готовность работать над вызволением не только россиян, но и граждан других государств."Несколько десятков российских граждан и палестинцев, которые являются ближайшими родственниками, по неизвестным причинам не вышли из сектора Газа. Можем предполагать самые неприятные сценарии и последствия", - подчеркнул Викторов.
https://ria.ru/20231207/samolet-1914490767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, в мире, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
Россия, Израиль, В мире, Анатолий Викторов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Посол в Израиле заявил, что эвакуация россиян из Газы почти закончилась
Посол в Израиле: Россия надеется на днях завершить массовую эвакуацию из Газы
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
Москва фактически завершает работу по эвакуации граждан, надеется завершить на днях массовую эвакуацию из сектора Газа, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24"
.
"Продолжаем работу, фактически мы завершаем работу, по эвакуации. На рассмотрении всех сторон заинтересованных находятся несколько десятков граждан России и родственников. Надеемся буквально вот на днях массовую эвакуацию из сектора Газа завершить", - сказал посол.
Он добавил, что в секторе Газа остаются несколько россиян. "Задача по их нахождению и освобождению еще усложняется. Тем не менее, мы активно продолжаем и над этим работать", - сказал Викторов. Он добавил, что Москва с самого начала конфликта выступала за немедленное освобождение всех удерживаемых в Газе и продолжает выражать свою готовность работать над вызволением не только россиян, но и граждан других государств.
"Несколько десятков российских граждан и палестинцев, которые являются ближайшими родственниками, по неизвестным причинам не вышли из сектора Газа. Можем предполагать самые неприятные сценарии и последствия", - подчеркнул Викторов.
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