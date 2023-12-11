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МЧС России доставит 17,5 тонны гумпомощи для населения Газы - РИА Новости, 11.12.2023
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08:46 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/gaza-1914998706.html
МЧС России доставит 17,5 тонны гумпомощи для населения Газы
МЧС России доставит 17,5 тонны гумпомощи для населения Газы - РИА Новости, 11.12.2023
МЧС России доставит 17,5 тонны гумпомощи для населения Газы
МЧС России доставит 17,5 тонны гуманитарной помощи для населения Газы, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T08:46
2023-12-11T08:46
в мире
россия
эль-ариш
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красный полумесяц
ил-76
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. МЧС России доставит 17,5 тонны гуманитарной помощи для населения Газы, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Авиация МЧС России доставит 17,5 тонны гумпомощи для населения Газы", - говорится в сообщении. Добавляется, что на борту самолета Ил-76 российского ведомства продукты питания, медикаменты, одеяла и одежда. По сообщению ведомства, борт вылетел в египетский город Эль-Ариш. Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут его в сектор Газа.
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в мире, россия, эль-ариш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Эль-Ариш, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Красный полумесяц, Ил-76, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МЧС России доставит 17,5 тонны гумпомощи для населения Газы

Ил-76 МЧС России доставит 17,5 тонны гумпомощи для населения Газы

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. МЧС России доставит 17,5 тонны гуманитарной помощи для населения Газы, сообщается в Telegram-канале ведомства.
«
"Авиация МЧС России доставит 17,5 тонны гумпомощи для населения Газы", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на борту самолета Ил-76 российского ведомства продукты питания, медикаменты, одеяла и одежда.
По сообщению ведомства, борт вылетел в египетский город Эль-Ариш. Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут его в сектор Газа.
 
В миреРоссияЭль-АришМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красный полумесяцИл-76Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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