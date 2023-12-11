https://ria.ru/20231211/gaza-1914998706.html

МЧС России доставит 17,5 тонны гумпомощи для населения Газы

МЧС России доставит 17,5 тонны гумпомощи для населения Газы - РИА Новости, 11.12.2023

МЧС России доставит 17,5 тонны гумпомощи для населения Газы

МЧС России доставит 17,5 тонны гуманитарной помощи для населения Газы, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T08:46

2023-12-11T08:46

2023-12-11T08:46

в мире

россия

эль-ариш

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красный полумесяц

ил-76

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. МЧС России доставит 17,5 тонны гуманитарной помощи для населения Газы, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Авиация МЧС России доставит 17,5 тонны гумпомощи для населения Газы", - говорится в сообщении. Добавляется, что на борту самолета Ил-76 российского ведомства продукты питания, медикаменты, одеяла и одежда. По сообщению ведомства, борт вылетел в египетский город Эль-Ариш. Гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые передадут его в сектор Газа.

россия

эль-ариш

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в мире, россия, эль-ариш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красный полумесяц, ил-76, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году