https://ria.ru/20231211/gaz-1915110362.html

Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит газа из России

Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит газа из России - РИА Новости, 11.12.2023

Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит газа из России

Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит российского газа, чтобы вступить в Шенген, передает агентство "Фокус". РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:09

2023-12-11T16:09

2023-12-11T16:24

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит российского газа, чтобы вступить в Шенген, передает агентство "Фокус".Об отмене тарифов заявили лидеры партий, составивших коалиционное правительство страны."Мы очень близки к Шенгену <...> Мы не должны упустить этот шанс из-за сборов, поэтому мы отступаем, чтобы идти по европейскому пути", - заявил в парламенте бывший премьер-министр Бойко Борисов, возглавляющий партию ГЕРБ.Другой экс-премьер Кирил Петков подтвердил, что Болгария откладывает реализацию плана введения "карательных акцизов" на российский газ. "Мы работаем вместе с Европейской комиссией, и когда нам предоставят всеобъемлющий механизм, мы его применим", - сказал лидер блока ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария").Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.

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