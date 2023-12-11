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Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит газа из России - РИА Новости, 11.12.2023
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16:09 11.12.2023 (обновлено: 16:24 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/gaz-1915110362.html
Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит газа из России
Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит газа из России - РИА Новости, 11.12.2023
Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит газа из России
Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит российского газа, чтобы вступить в Шенген, передает агентство "Фокус". РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:09
2023-12-11T16:24
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит российского газа, чтобы вступить в Шенген, передает агентство "Фокус".Об отмене тарифов заявили лидеры партий, составивших коалиционное правительство страны."Мы очень близки к Шенгену &lt;...&gt; Мы не должны упустить этот шанс из-за сборов, поэтому мы отступаем, чтобы идти по европейскому пути", - заявил в парламенте бывший премьер-министр Бойко Борисов, возглавляющий партию ГЕРБ.Другой экс-премьер Кирил Петков подтвердил, что Болгария откладывает реализацию плана введения "карательных акцизов" на российский газ. "Мы работаем вместе с Европейской комиссией, и когда нам предоставят всеобъемлющий механизм, мы его применим", - сказал лидер блока ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария").Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.
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болгария, экономика, в мире
Болгария, Экономика, В мире
Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит газа из России

"Фокус": Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит газа из России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГазовый хаб
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Болгария отложит введение повышенных тарифов за транзит российского газа, чтобы вступить в Шенген, передает агентство "Фокус".
Об отмене тарифов заявили лидеры партий, составивших коалиционное правительство страны.
"Мы очень близки к Шенгену <...> Мы не должны упустить этот шанс из-за сборов, поэтому мы отступаем, чтобы идти по европейскому пути", - заявил в парламенте бывший премьер-министр Бойко Борисов, возглавляющий партию ГЕРБ.
Другой экс-премьер Кирил Петков подтвердил, что Болгария откладывает реализацию плана введения "карательных акцизов" на российский газ. "Мы работаем вместе с Европейской комиссией, и когда нам предоставят всеобъемлющий механизм, мы его применим", - сказал лидер блока ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария").
Болгария 13 октября установила акциз в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. Новая плата за транзит составляет примерно пятую часть текущей базовой цены газа TTF (50 евро за мегаватт-час). Обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Венгрия и Сербия в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению.
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