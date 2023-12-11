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В ЕК призвали скорее согласовать 50 миллиардов на финансирование Украины - РИА Новости, 11.12.2023
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14:59 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/finansirovanie-1915087338.html
В ЕК призвали скорее согласовать 50 миллиардов на финансирование Украины
В ЕК призвали скорее согласовать 50 миллиардов на финансирование Украины - РИА Новости, 11.12.2023
В ЕК призвали скорее согласовать 50 миллиардов на финансирование Украины
В Еврокомиссии призвали как можно быстрее согласовать 50 миллиардов евро на финансирование Украины на период 2024-2027 годы, иначе Киев перестанет получать... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:59
2023-12-11T14:59
украина
киев
евросоюз
брюссель
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. В Еврокомиссии призвали как можно быстрее согласовать 50 миллиардов евро на финансирование Украины на период 2024-2027 годы, иначе Киев перестанет получать деньги уже в начале 2024 года. В настоящее время Венгрия блокирует увеличение долгосрочного бюджета ЕС на 2024-2027 годы, которое предусматривает 50 миллиардов евро на оказание финансовой макрофинансовой помощи Украине. Киев в декабре 2023 года получит последний транш в 1,5 миллиарда евро, после чего финансирование прекратится, если для этого в Брюсселе не будет согласован новый бюджет. "Важно достичь соглашения, чтобы Украина смогла получать поддержку в начале следующего года, и мы призываем сделать это как можно быстрее", - сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ана Писонеро. Ожидается, что вопрос об увеличении многолетнего бюджета Евросоюза из-за отсутствия предварительного согласования будет вынесен на саммит ЕС 14-15 декабря.
https://ria.ru/20231211/shvetsiya-1915072932.html
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украина, киев, евросоюз, брюссель, еврокомиссия
Украина, Киев, Евросоюз, Брюссель, Еврокомиссия
В ЕК призвали скорее согласовать 50 миллиардов на финансирование Украины

ЕК: для продолжения помощи Киеву в 2024 году надо согласовать 50 миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 11 дек – РИА Новости. В Еврокомиссии призвали как можно быстрее согласовать 50 миллиардов евро на финансирование Украины на период 2024-2027 годы, иначе Киев перестанет получать деньги уже в начале 2024 года.
В настоящее время Венгрия блокирует увеличение долгосрочного бюджета ЕС на 2024-2027 годы, которое предусматривает 50 миллиардов евро на оказание финансовой макрофинансовой помощи Украине. Киев в декабре 2023 года получит последний транш в 1,5 миллиарда евро, после чего финансирование прекратится, если для этого в Брюсселе не будет согласован новый бюджет.
«
"Важно достичь соглашения, чтобы Украина смогла получать поддержку в начале следующего года, и мы призываем сделать это как можно быстрее", - сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Ана Писонеро.
Ожидается, что вопрос об увеличении многолетнего бюджета Евросоюза из-за отсутствия предварительного согласования будет вынесен на саммит ЕС 14-15 декабря.
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УкраинаКиевЕвросоюзБрюссельЕврокомиссия
 
 
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