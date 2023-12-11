https://ria.ru/20231211/finansirovanie-1915002033.html
"Это ужасно": конгрессвумен резко высказалась об Украине
"Это ужасно": конгрессвумен резко высказалась об Украине - РИА Новости, 11.12.2023
"Это ужасно": конгрессвумен резко высказалась об Украине
Власти США должны сконцентрироваться на решении внутренних проблем и прекратить оказывать финансовую помощь Украине, написала в соцсети X член конгресса... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:18
2023-12-11T09:18
2023-12-11T15:22
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Власти США должны сконцентрироваться на решении внутренних проблем и прекратить оказывать финансовую помощь Украине, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин."Госдолг США достиг почти 34 триллионов долларов из-за глупости и ужасной безответственности американских лидеров. <…> Мы не можем финансировать конфликт на Украине, американский прокси-конфликт с Россией", — отметила она.Грин подчеркнула, что безопасность американских границ находится под угрозой из-за нелегальных мигрантов и мексиканских картелей. По мнению конгрессвумен, решение именно этого вопроса должно стать приоритетом для Белого дома.Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине на 175 миллионов долларов и предупредили, что он может стать одним из последних, если конгресс не одобрит продолжение финансирования.
https://ria.ru/20231211/prizyv-1914992440.html
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в мире, украина, сша, марджори тейлор грин
В мире, Украина, США, Марджори Тейлор Грин
"Это ужасно": конгрессвумен резко высказалась об Украине
Конгрессвумен Грин: США должны прекратить финансировать Украину
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Власти США должны сконцентрироваться на решении внутренних проблем и прекратить оказывать финансовую помощь Украине, написала в соцсети X
член конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Госдолг США достиг почти 34 триллионов долларов из-за глупости и ужасной безответственности американских лидеров. <…> Мы не можем финансировать конфликт на Украине, американский прокси-конфликт с Россией", — отметила она.
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Грин подчеркнула, что безопасность американских границ находится под угрозой из-за нелегальных мигрантов и мексиканских картелей. По мнению конгрессвумен, решение именно этого вопроса должно стать приоритетом для Белого дома.
Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине на 175 миллионов долларов и предупредили, что он может стать одним из последних, если конгресс не одобрит продолжение финансирования.
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