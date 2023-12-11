https://ria.ru/20231211/finansirovanie-1915002033.html

"Это ужасно": конгрессвумен резко высказалась об Украине

"Это ужасно": конгрессвумен резко высказалась об Украине - РИА Новости, 11.12.2023

"Это ужасно": конгрессвумен резко высказалась об Украине

Власти США должны сконцентрироваться на решении внутренних проблем и прекратить оказывать финансовую помощь Украине, написала в соцсети X член конгресса... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T09:18

2023-12-11T09:18

2023-12-11T15:22

в мире

украина

сша

марджори тейлор грин

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Власти США должны сконцентрироваться на решении внутренних проблем и прекратить оказывать финансовую помощь Украине, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин."Госдолг США достиг почти 34 триллионов долларов из-за глупости и ужасной безответственности американских лидеров. <…> Мы не можем финансировать конфликт на Украине, американский прокси-конфликт с Россией", — отметила она.Грин подчеркнула, что безопасность американских границ находится под угрозой из-за нелегальных мигрантов и мексиканских картелей. По мнению конгрессвумен, решение именно этого вопроса должно стать приоритетом для Белого дома.Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине на 175 миллионов долларов и предупредили, что он может стать одним из последних, если конгресс не одобрит продолжение финансирования.

https://ria.ru/20231211/prizyv-1914992440.html

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украина

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в мире, украина, сша, марджори тейлор грин