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"Это ужасно": конгрессвумен резко высказалась об Украине - РИА Новости, 11.12.2023
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09:18 11.12.2023 (обновлено: 15:22 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/finansirovanie-1915002033.html
"Это ужасно": конгрессвумен резко высказалась об Украине
"Это ужасно": конгрессвумен резко высказалась об Украине - РИА Новости, 11.12.2023
"Это ужасно": конгрессвумен резко высказалась об Украине
Власти США должны сконцентрироваться на решении внутренних проблем и прекратить оказывать финансовую помощь Украине, написала в соцсети X член конгресса... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:18
2023-12-11T15:22
в мире
украина
сша
марджори тейлор грин
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Власти США должны сконцентрироваться на решении внутренних проблем и прекратить оказывать финансовую помощь Украине, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин."Госдолг США достиг почти 34 триллионов долларов из-за глупости и ужасной безответственности американских лидеров. &lt;…&gt; Мы не можем финансировать конфликт на Украине, американский прокси-конфликт с Россией", — отметила она.Грин подчеркнула, что безопасность американских границ находится под угрозой из-за нелегальных мигрантов и мексиканских картелей. По мнению конгрессвумен, решение именно этого вопроса должно стать приоритетом для Белого дома.Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине на 175 миллионов долларов и предупредили, что он может стать одним из последних, если конгресс не одобрит продолжение финансирования.
https://ria.ru/20231211/prizyv-1914992440.html
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в мире, украина, сша, марджори тейлор грин
В мире, Украина, США, Марджори Тейлор Грин
"Это ужасно": конгрессвумен резко высказалась об Украине

Конгрессвумен Грин: США должны прекратить финансировать Украину

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Власти США должны сконцентрироваться на решении внутренних проблем и прекратить оказывать финансовую помощь Украине, написала в соцсети X член конгресса Марджори Тейлор Грин.
"Госдолг США достиг почти 34 триллионов долларов из-за глупости и ужасной безответственности американских лидеров. <…> Мы не можем финансировать конфликт на Украине, американский прокси-конфликт с Россией", — отметила она.
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Грин подчеркнула, что безопасность американских границ находится под угрозой из-за нелегальных мигрантов и мексиканских картелей. По мнению конгрессвумен, решение именно этого вопроса должно стать приоритетом для Белого дома.
Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине на 175 миллионов долларов и предупредили, что он может стать одним из последних, если конгресс не одобрит продолжение финансирования.
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