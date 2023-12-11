https://ria.ru/20231211/energopotreblenie-1914716472.html

Ефимов: компании стройотрасли увеличили энергопотребление на 3,6 процента

Ефимов: компании стройотрасли увеличили энергопотребление на 3,6 процента - РИА Новости, 11.12.2023

Ефимов: компании стройотрасли увеличили энергопотребление на 3,6 процента

Московские компании строительной сферы за десять месяцев этого года значительно увеличили энергопотребление, превысив отметку в 1 миллиард киловатт-часов,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T09:06

2023-12-11T09:06

2023-12-11T09:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

строительство

потребление

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Московские компании строительной сферы за десять месяцев этого года значительно увеличили энергопотребление, превысив отметку в 1 миллиард киловатт-часов, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.По сравнению с аналогичным периодом 2022 года энергопотребление строительных компаний выросло на 3,6%.Заместитель мэра отметил, что это максимальный рост по сравнению с остальными отраслями столичной экономики. В то же время строительная отрасль столицы также увеличила объем выполняемых работ."Объем выполненных строительных работ, включая текущее строительство, а также работы по ремонту и реконструкции, вырос на 10,6% в сопоставимых ценах по сравнению с десятью месяцами прошлого года", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он подчеркнул, что рост связан как со строительством крупных объектов инфраструктуры, так и с возведением социальной и коммерческой недвижимости."В частности, в январе – октябре 2023 года в Москве было введено более 11 миллионов квадратных метров объектов недвижимости", - сообщил Ефимов.На втором месте по росту энергопотребления – московский электротранспорт. В этой сфере рост составил 2,9%. Всего же было использовано 2,37 млрд киловатт-часов. На 1,6% нарастил энергопотребление столичный бизнес. Общий объем израсходованной энергии составил 26,4 млрд киловатт-часов. Также на 0,9% увеличила потребление электричества и промышленность Москвы, достигнув рубежа в 4 млрд киловатт-часов.В свою очередь, как отметили в столичном департаменте экономической политики и развития города, рост энергопотребления означает подъем экономики, являясь индикатором активности бизнеса.Ранее Ефимов сообщил, что в Москве наблюдается положительная динамика важных социально-экономических показателей, этому способствует эффективная работа по обеспечению поступлений налогов в городской бюджет.

https://ria.ru/20231205/moskva-1913928355.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , строительство, потребление