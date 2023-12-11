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Акция "Добрая елка" в Москве продлится до 29 февраля
Акция "Добрая елка" в Москве продлится до 29 февраля - РИА Новости, 11.12.2023
Акция "Добрая елка" в Москве продлится до 29 февраля
В Москве проходит акция "Добрая елка", она продлится до 29 февраля 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:33
2023-12-11T11:33
2023-12-11T11:33
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сергей собянин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Москве проходит акция "Добрая елка", она продлится до 29 февраля 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Время новогодних чудес: в Москве вновь проходит акция "Добрая елка". Каждый житель города может стать Дедом Морозом и исполнить мечты детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограничения по здоровью, из малообеспеченных семей... Акция "Добрая елка" продлится до 29 февраля", - написал мэр. Он отметил, что пожелания о подарках будут размещены на сайте акции и в новогодних шарах на "добрых ёлках", которые уже стоят в самых популярных местах столицы.
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москва, сергей собянин, общество
Москва, Сергей Собянин, Общество
Акция "Добрая елка" в Москве продлится до 29 февраля
Собянин: акция "Добрая елка" в Москве продлится до 29 февраля 2024 года