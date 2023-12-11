https://ria.ru/20231211/elka-1915026500.html

Акция "Добрая елка" в Москве продлится до 29 февраля

Акция "Добрая елка" в Москве продлится до 29 февраля - РИА Новости, 11.12.2023

Акция "Добрая елка" в Москве продлится до 29 февраля

В Москве проходит акция "Добрая елка", она продлится до 29 февраля 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:33

2023-12-11T11:33

2023-12-11T11:33

москва

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Москве проходит акция "Добрая елка", она продлится до 29 февраля 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Время новогодних чудес: в Москве вновь проходит акция "Добрая елка". Каждый житель города может стать Дедом Морозом и исполнить мечты детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограничения по здоровью, из малообеспеченных семей... Акция "Добрая елка" продлится до 29 февраля", - написал мэр. Он отметил, что пожелания о подарках будут размещены на сайте акции и в новогодних шарах на "добрых ёлках", которые уже стоят в самых популярных местах столицы.

https://ria.ru/20231207/mikroskop-1914450388.html

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москва, сергей собянин, общество