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Акция "Добрая елка" в Москве продлится до 29 февраля - РИА Новости, 11.12.2023
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11:33 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/elka-1915026500.html
Акция "Добрая елка" в Москве продлится до 29 февраля
Акция "Добрая елка" в Москве продлится до 29 февраля - РИА Новости, 11.12.2023
Акция "Добрая елка" в Москве продлится до 29 февраля
В Москве проходит акция "Добрая елка", она продлится до 29 февраля 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:33
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москва
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Москве проходит акция "Добрая елка", она продлится до 29 февраля 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. "Время новогодних чудес: в Москве вновь проходит акция "Добрая елка". Каждый житель города может стать Дедом Морозом и исполнить мечты детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограничения по здоровью, из малообеспеченных семей... Акция "Добрая елка" продлится до 29 февраля", - написал мэр. Он отметил, что пожелания о подарках будут размещены на сайте акции и в новогодних шарах на "добрых ёлках", которые уже стоят в самых популярных местах столицы.
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москва, сергей собянин, общество
Москва, Сергей Собянин, Общество
Акция "Добрая елка" в Москве продлится до 29 февраля

Собянин: акция "Добрая елка" в Москве продлится до 29 февраля 2024 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНовогодние украшения на Манежной площади в Москве
Новогодние украшения на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Новогодние украшения на Манежной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Москве проходит акция "Добрая елка", она продлится до 29 февраля 2024 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
"Время новогодних чудес: в Москве вновь проходит акция "Добрая елка". Каждый житель города может стать Дедом Морозом и исполнить мечты детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих ограничения по здоровью, из малообеспеченных семей... Акция "Добрая елка" продлится до 29 февраля", - написал мэр.
Он отметил, что пожелания о подарках будут размещены на сайте акции и в новогодних шарах на "добрых ёлках", которые уже стоят в самых популярных местах столицы.
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