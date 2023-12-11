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Бочкарев: в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов - РИА Новости, 11.12.2023
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15:40 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/elektrobusy-1915100240.html
Бочкарев: в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов
Бочкарев: в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов - РИА Новости, 11.12.2023
Бочкарев: в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов
В районе деревни Ватутинки в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:40
2023-12-11T15:40
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
общественный транспорт
новая москва
строительство
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МОСКВА, 11 дек - РИА Недвижимость. В районе деревни Ватутинки в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Предусмотрено строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции, установка ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, а также необходимые инженерные коммуникации", – цитирует его пресс-служба столичного стройкомплекса. Всего в рамках проекта будет создано 28 парковочных мест для городского наземного электрического транспорта и четыре площадки для зарядки, указывается в сообщении.
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андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, общественный транспорт, новая москва, строительство
Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы, Общественный транспорт, Новая Москва, Строительство

Бочкарев: в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Недвижимость. В районе деревни Ватутинки в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Предусмотрено строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции, установка ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, а также необходимые инженерные коммуникации", – цитирует его пресс-служба столичного стройкомплекса.
Всего в рамках проекта будет создано 28 парковочных мест для городского наземного электрического транспорта и четыре площадки для зарядки, указывается в сообщении.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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18 октября, 17:07
 
Андрей БочкаревСтройкомплекс МосквыОбщественный транспортНовая МоскваСтроительство
 
 
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