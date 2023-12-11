https://ria.ru/20231211/elektrobusy-1915100240.html

Бочкарев: в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов

Бочкарев: в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов - РИА Новости, 11.12.2023

Бочкарев: в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов

В районе деревни Ватутинки в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:40

2023-12-11T15:40

2023-12-11T15:40

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

общественный транспорт

новая москва

строительство

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МОСКВА, 11 дек - РИА Недвижимость. В районе деревни Ватутинки в Новой Москве установят зарядные станции для электробусов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Предусмотрено строительство отстойно-разворотной площадки со зданием конечной станции, установка ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, а также необходимые инженерные коммуникации", – цитирует его пресс-служба столичного стройкомплекса. Всего в рамках проекта будет создано 28 парковочных мест для городского наземного электрического транспорта и четыре площадки для зарядки, указывается в сообщении.

https://radiosputnik.ru/20231018/metro-1903642061.html

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андрей бочкарев, стройкомплекс москвы, общественный транспорт, новая москва, строительство