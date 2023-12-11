https://ria.ru/20231211/dtp-1915153970.html

На М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись два большегруза

На М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись два большегруза - РИА Новости, 11.12.2023

На М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись два большегруза

Два большегруза столкнулись на М-4 "Дон" в Ростовской области, заблокировав движение в сторону Москвы, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:22

2023-12-11T18:22

2023-12-11T18:22

авто

ростовская область

происшествия

новочеркасск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Два большегруза столкнулись на М-4 "Дон" в Ростовской области, заблокировав движение в сторону Москвы, сообщает Госавтоинспекция региона. "На 1017-м километре М-4 "Дон" закрыто движения в сторону Москвы в результате ДТП двух большегрузов", - говорится в сообщении. Объехать аварийный участок можно через Новочеркасск: въезд на 1038-м километре с возвращением на М-4 на 1000-м километре.

https://ria.ru/20231204/proisshestvie-1913685806.html

ростовская область

новочеркасск

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, ростовская область, происшествия, новочеркасск