https://ria.ru/20231211/dtp-1915153970.html
На М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись два большегруза
На М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись два большегруза - РИА Новости, 11.12.2023
На М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись два большегруза
Два большегруза столкнулись на М-4 "Дон" в Ростовской области, заблокировав движение в сторону Москвы, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:22
2023-12-11T18:22
2023-12-11T18:22
авто
ростовская область
происшествия
новочеркасск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Два большегруза столкнулись на М-4 "Дон" в Ростовской области, заблокировав движение в сторону Москвы, сообщает Госавтоинспекция региона. "На 1017-м километре М-4 "Дон" закрыто движения в сторону Москвы в результате ДТП двух большегрузов", - говорится в сообщении. Объехать аварийный участок можно через Новочеркасск: въезд на 1038-м километре с возвращением на М-4 на 1000-м километре.
https://ria.ru/20231204/proisshestvie-1913685806.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, ростовская область, происшествия, новочеркасск
Авто, Ростовская область, Происшествия, Новочеркасск
На М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись два большегруза
На М-4 в Ростовской области перекрыли движение после столкновения большегрузов