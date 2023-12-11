Рейтинг@Mail.ru
На М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись два большегруза - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:22 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/dtp-1915153970.html
На М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись два большегруза
На М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись два большегруза - РИА Новости, 11.12.2023
На М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись два большегруза
Два большегруза столкнулись на М-4 "Дон" в Ростовской области, заблокировав движение в сторону Москвы, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:22
2023-12-11T18:22
авто
ростовская область
происшествия
новочеркасск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Два большегруза столкнулись на М-4 "Дон" в Ростовской области, заблокировав движение в сторону Москвы, сообщает Госавтоинспекция региона. "На 1017-м километре М-4 "Дон" закрыто движения в сторону Москвы в результате ДТП двух большегрузов", - говорится в сообщении. Объехать аварийный участок можно через Новочеркасск: въезд на 1038-м километре с возвращением на М-4 на 1000-м километре.
https://ria.ru/20231204/proisshestvie-1913685806.html
ростовская область
новочеркасск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_241:0:3966:2794_1920x0_80_0_0_1ecb321cdaf587013f490b534162a467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, ростовская область, происшествия, новочеркасск
Авто, Ростовская область, Происшествия, Новочеркасск
На М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись два большегруза

На М-4 в Ростовской области перекрыли движение после столкновения большегрузов

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Два большегруза столкнулись на М-4 "Дон" в Ростовской области, заблокировав движение в сторону Москвы, сообщает Госавтоинспекция региона.
«
"На 1017-м километре М-4 "Дон" закрыто движения в сторону Москвы в результате ДТП двух большегрузов", - говорится в сообщении.
Объехать аварийный участок можно через Новочеркасск: въезд на 1038-м километре с возвращением на М-4 на 1000-м километре.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
В Воронежской области фура въехала в колонну Росгвардии
4 декабря, 16:47
 
АвтоРостовская областьПроисшествияНовочеркасск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала