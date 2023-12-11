https://ria.ru/20231211/dtp-1914994341.html

В Югре в ДТП погибли четыре человека

В Югре в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 11.12.2023

В Югре в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T07:59

2023-12-11T07:59

2023-12-11T07:59

происшествия

авто

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовский район

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Госавтоинспекция Югры. По данным ведомства, 10 декабря около 04.20 (02.20 мск) на 43 километре автодороги "Нижневартовск – Радужный" в Нижневартовском районе водитель УАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia Rio. "В результате ДТП 24-летний водитель Kia и три его пассажира: 20, 31 и 44-летние мужчины погибли, а водитель УАЗ и 28-летний пассажир получили травмы", - говорится в сообщении. Как добавили в Госавтоинспекции, в момент ДТП водитель и пассажиры иномарки не были пристегнуты ремнем безопасности.

https://ria.ru/20231210/dtp-1914963139.html

https://ria.ru/20231209/avariya-1914861341.html

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовский район

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происшествия, авто, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовский район, россия