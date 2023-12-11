Рейтинг@Mail.ru
В Югре в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:59 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/dtp-1914994341.html
В Югре в ДТП погибли четыре человека
В Югре в ДТП погибли четыре человека - РИА Новости, 11.12.2023
В Югре в ДТП погибли четыре человека
Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T07:59
2023-12-11T07:59
происшествия
авто
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Госавтоинспекция Югры. По данным ведомства, 10 декабря около 04.20 (02.20 мск) на 43 километре автодороги "Нижневартовск – Радужный" в Нижневартовском районе водитель УАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia Rio. "В результате ДТП 24-летний водитель Kia и три его пассажира: 20, 31 и 44-летние мужчины погибли, а водитель УАЗ и 28-летний пассажир получили травмы", - говорится в сообщении. Как добавили в Госавтоинспекции, в момент ДТП водитель и пассажиры иномарки не были пристегнуты ремнем безопасности.
https://ria.ru/20231210/dtp-1914963139.html
https://ria.ru/20231209/avariya-1914861341.html
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовский район, россия
Происшествия, Авто, Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартовский район, Россия
В Югре в ДТП погибли четыре человека

Госавтоинспекция: в Югре в ДТП погибли четыре человека, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения двух автомобилей в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает Госавтоинспекция Югры.
По данным ведомства, 10 декабря около 04.20 (02.20 мск) на 43 километре автодороги "Нижневартовск – Радужный" в Нижневартовском районе водитель УАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Kia Rio.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
На северо-востоке Москвы в ДТП с легковушкой пострадали два ребенка
10 декабря, 20:30
"В результате ДТП 24-летний водитель Kia и три его пассажира: 20, 31 и 44-летние мужчины погибли, а водитель УАЗ и 28-летний пассажир получили травмы", - говорится в сообщении.
Как добавили в Госавтоинспекции, в момент ДТП водитель и пассажиры иномарки не были пристегнуты ремнем безопасности.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
В Воронежской области автобус с детьми столкнулся с грузовиком
9 декабря, 21:40
 
ПроисшествияАвтоХанты-Мансийский автономный округНижневартовский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала