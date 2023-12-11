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В Тюменской области в три раза снизились долги по зарплате - РИА Новости, 11.12.2023
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Тюменская область
 
18:16 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/dolgi-1915151155.html
В Тюменской области в три раза снизились долги по зарплате
В Тюменской области в три раза снизились долги по зарплате - РИА Новости, 11.12.2023
В Тюменской области в три раза снизились долги по зарплате
Общая сумма задолженности по зарплате в Тюменской области с начала 2021 года снизилась в три раза, организаций-должников стало в два раза меньше, заявил глава... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:16
2023-12-11T18:16
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ТЮМЕНЬ, 11 дек – РИА Новости. Общая сумма задолженности по зарплате в Тюменской области с начала 2021 года снизилась в три раза, организаций-должников стало в два раза меньше, заявил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "С начала 2021 года общая сумма задолженности по зарплате в Тюменской области снизилась в три раза. Количество организаций-должников уменьшилось вдвое", – отметил губернатор, подводя итоги деятельности областной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы. Моор отметил, что ситуацию с задолженностями по зарплате держит на личном контроле, для решения возникающих вопросов правительство региона активно взаимодействует с профсоюзами, прокуратурой и другими федеральными структурами.
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тюменская область, александр моор, россия
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Россия

В Тюменской области в три раза снизились долги по зарплате

© iStock.com / FascinadoraМужчина достает банкноты из кошелька
Мужчина достает банкноты из кошелька - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© iStock.com / Fascinadora
Мужчина достает банкноты из кошелька. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 11 дек – РИА Новости. Общая сумма задолженности по зарплате в Тюменской области с начала 2021 года снизилась в три раза, организаций-должников стало в два раза меньше, заявил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"С начала 2021 года общая сумма задолженности по зарплате в Тюменской области снизилась в три раза. Количество организаций-должников уменьшилось вдвое", – отметил губернатор, подводя итоги деятельности областной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы.
Моор отметил, что ситуацию с задолженностями по зарплате держит на личном контроле, для решения возникающих вопросов правительство региона активно взаимодействует с профсоюзами, прокуратурой и другими федеральными структурами.
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Тюменская областьТюменская областьАлександр МоорРоссия
 
 
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