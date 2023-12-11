https://ria.ru/20231211/dolgi-1915151155.html

В Тюменской области в три раза снизились долги по зарплате

В Тюменской области в три раза снизились долги по зарплате - РИА Новости, 11.12.2023

В Тюменской области в три раза снизились долги по зарплате

Общая сумма задолженности по зарплате в Тюменской области с начала 2021 года снизилась в три раза, организаций-должников стало в два раза меньше, заявил глава... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T18:16

2023-12-11T18:16

2023-12-11T18:16

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 11 дек – РИА Новости. Общая сумма задолженности по зарплате в Тюменской области с начала 2021 года снизилась в три раза, организаций-должников стало в два раза меньше, заявил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "С начала 2021 года общая сумма задолженности по зарплате в Тюменской области снизилась в три раза. Количество организаций-должников уменьшилось вдвое", – отметил губернатор, подводя итоги деятельности областной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы. Моор отметил, что ситуацию с задолженностями по зарплате держит на личном контроле, для решения возникающих вопросов правительство региона активно взаимодействует с профсоюзами, прокуратурой и другими федеральными структурами.

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тюменская область, александр моор, россия