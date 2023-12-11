https://ria.ru/20231211/detektor-1914990997.html

Бойцы в зоне СВО помогают инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА

Бойцы в зоне СВО помогают инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА - РИА Новости, 11.12.2023

Бойцы в зоне СВО помогают инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА

Российские бойцы в зоне спецоперации активно используют устройство, способное с земли уловить вражеский дрон на расстоянии более 1,5 километров: детектор... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T05:13

2023-12-11T05:13

2023-12-11T05:13

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

вооруженные силы украины

россия

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907136172_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_d5dbdba6856fdaf8a245432e62a1c260.jpg

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российские бойцы в зоне спецоперации активно используют устройство, способное с земли уловить вражеский дрон на расстоянии более 1,5 километров: детектор заблаговременно подает сигнал о приближении БПЛА. Как рассказал РИА Новости директор по развитию компании-разработчика 3mx Сергей Шандобыло, военные предлагают инженерам способы улучшить детектор. "Несмотря на то, что бойцы остались довольны нашей разработкой, продолжают поступать предложения, как устройство можно улучшить", – сказал Шандобыло, добавив, что военные начали передавать инженерам сбитые дроны ВСУ, чтобы специалисты могли изучить их и внести данные в детектор. "Устройство видит разные типы дронов – FPV, DJI, Autel. Но недавно бойцы прислали нам пульт от вражеской "Фурии", сейчас мы его изучаем и скоро добавим все данные в детектор, чтобы он реагировал и на "Фурию", скоро все дроны противника будут видны", – подчеркнул собеседник агентства. По словам Шандобыло, у противника есть аналогичные детекторы западного образца, но их качество российские эксперты ставят под сомнение. "Эти игрушки весят в три раза больше, часто подают ложный сигнал тревоги, так как просто сканируют любые сети. При включении он сразу начинает пищать на Wi-Fi, на телефоны", – отметил разработчик. Российские инженеры взяли за основу китайскую модель детектора, однако полностью ее "переработали и модернизировали". "Мы изменили прошивку, сделали свою схемотехнику платы, собрали свою радиочасть, так получился детектор "Булат", – сказал Шандобыло, добавив, что первая партия поступила в зону СВО еще в конце мая. В настоящее время перед разработчиками стоит задача увеличить производство устройств для обнаружения БПЛА. "Исходя из количества "Булатов", уже отправленных в зону СВО, речь может идти о тысячах спасенных жизней", – заявил Шандобыло, подчеркнув, что перед отправкой на фронт каждое устройство многократно тестируется.

https://ria.ru/20231211/spetsoperatsiya-1914990873.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф