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Бойцы в зоне СВО помогают инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА - РИА Новости, 11.12.2023
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05:13 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/detektor-1914990997.html
Бойцы в зоне СВО помогают инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА
Бойцы в зоне СВО помогают инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА - РИА Новости, 11.12.2023
Бойцы в зоне СВО помогают инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА
Российские бойцы в зоне спецоперации активно используют устройство, способное с земли уловить вражеский дрон на расстоянии более 1,5 километров: детектор... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T05:13
2023-12-11T05:13
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российские бойцы в зоне спецоперации активно используют устройство, способное с земли уловить вражеский дрон на расстоянии более 1,5 километров: детектор заблаговременно подает сигнал о приближении БПЛА. Как рассказал РИА Новости директор по развитию компании-разработчика 3mx Сергей Шандобыло, военные предлагают инженерам способы улучшить детектор. "Несмотря на то, что бойцы остались довольны нашей разработкой, продолжают поступать предложения, как устройство можно улучшить", – сказал Шандобыло, добавив, что военные начали передавать инженерам сбитые дроны ВСУ, чтобы специалисты могли изучить их и внести данные в детектор. "Устройство видит разные типы дронов – FPV, DJI, Autel. Но недавно бойцы прислали нам пульт от вражеской "Фурии", сейчас мы его изучаем и скоро добавим все данные в детектор, чтобы он реагировал и на "Фурию", скоро все дроны противника будут видны", – подчеркнул собеседник агентства. По словам Шандобыло, у противника есть аналогичные детекторы западного образца, но их качество российские эксперты ставят под сомнение. "Эти игрушки весят в три раза больше, часто подают ложный сигнал тревоги, так как просто сканируют любые сети. При включении он сразу начинает пищать на Wi-Fi, на телефоны", – отметил разработчик. Российские инженеры взяли за основу китайскую модель детектора, однако полностью ее "переработали и модернизировали". "Мы изменили прошивку, сделали свою схемотехнику платы, собрали свою радиочасть, так получился детектор "Булат", – сказал Шандобыло, добавив, что первая партия поступила в зону СВО еще в конце мая. В настоящее время перед разработчиками стоит задача увеличить производство устройств для обнаружения БПЛА. "Исходя из количества "Булатов", уже отправленных в зону СВО, речь может идти о тысячах спасенных жизней", – заявил Шандобыло, подчеркнув, что перед отправкой на фронт каждое устройство многократно тестируется.
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безопасность, технологии, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Бойцы в зоне СВО помогают инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА

3mx: бойцы в зоне СВО помогают инженерам улучшить детектор обнаружения БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего
FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российские бойцы в зоне спецоперации активно используют устройство, способное с земли уловить вражеский дрон на расстоянии более 1,5 километров: детектор заблаговременно подает сигнал о приближении БПЛА. Как рассказал РИА Новости директор по развитию компании-разработчика 3mx Сергей Шандобыло, военные предлагают инженерам способы улучшить детектор.
"Несмотря на то, что бойцы остались довольны нашей разработкой, продолжают поступать предложения, как устройство можно улучшить", – сказал Шандобыло, добавив, что военные начали передавать инженерам сбитые дроны ВСУ, чтобы специалисты могли изучить их и внести данные в детектор.
"Устройство видит разные типы дронов – FPV, DJI, Autel. Но недавно бойцы прислали нам пульт от вражеской "Фурии", сейчас мы его изучаем и скоро добавим все данные в детектор, чтобы он реагировал и на "Фурию", скоро все дроны противника будут видны", – подчеркнул собеседник агентства.
По словам Шандобыло, у противника есть аналогичные детекторы западного образца, но их качество российские эксперты ставят под сомнение. "Эти игрушки весят в три раза больше, часто подают ложный сигнал тревоги, так как просто сканируют любые сети. При включении он сразу начинает пищать на Wi-Fi, на телефоны", – отметил разработчик.
Российские инженеры взяли за основу китайскую модель детектора, однако полностью ее "переработали и модернизировали". "Мы изменили прошивку, сделали свою схемотехнику платы, собрали свою радиочасть, так получился детектор "Булат", – сказал Шандобыло, добавив, что первая партия поступила в зону СВО еще в конце мая.
В настоящее время перед разработчиками стоит задача увеличить производство устройств для обнаружения БПЛА. "Исходя из количества "Булатов", уже отправленных в зону СВО, речь может идти о тысячах спасенных жизней", – заявил Шандобыло, подчеркнув, что перед отправкой на фронт каждое устройство многократно тестируется.
Военнослужащий Центрального военно округа (ЦВО) управляет FPV-дроном - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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